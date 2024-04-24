Так, експерти проаналізували сотні різних відео б'юті-блогерів у тіктоці. Виявляється, вони також часто припускаються помилок, які мають поганий вплив на шкіру.

До теми Засіб миттєвої дії: як правильно використовувати патчі під очі

Найпоширеніші помилки у догляді

Інфлюенсери та б'юті-блогери часто публікують відео у мережі, у яких дають поради щодо догляду за шкірою. Однак деякі з них припускаються серйозних помилок.

Так, майже 60% блогерів занадто сильно тиснуть на шкіру під час нанесення продукту. Експерти наголошують, що такі дії можуть спричинити набряки, появу зморщок чи навіть пошкодити капіляри.

Другою поширеною помилкою є неправильний порядок використання засобів для догляду за шкірою чи пропуск важливих етапів. До прикладу, чимало б'юті-блогерів не використовують тоніки. Однак дерматологи наголошують, що цей продукт здатен позитивно впливати на шкіру обличчя, покращуючи її колір, а також дає додаткове зволоження та зміцнює її.



Які помилки у догляді за шкірою найпопулярніші / Фото Freepik

Третьою найпоширенішою помилкою є нехтування доглядом за шкірою шиї та грудьми. Багато жінок не очищають та не зволожують цю зону, однак вона потребує такого ж догляду, як і обличчя.

У комплексі ці помилки сприяють швидшому старінню шкіри, що візуально додаватиме віку. Дерматологи говорять, що варто правильно наносити засоби й не забувати про найнеобхідніші продукти.

Так, необхідно додати до основного догляду не лише зволожувальний крем, а й сироватку та сонцезахисний крем. Наносити засоби необхідно легкими круговими рухами чи легкими постукуваннями. А ось ретельного "розтягування" засобів краще уникати, адже це може ускладнити вбирання продуктів чи навіть викликати запалення.