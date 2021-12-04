Дрібна помилочка: святкова ілюмінація 18+ насмішила мільйони людей

Мільйони людей в захваті від святкової ілюмінації, яку сім’я американців встановила на даху свого будинку. Все було б нормально, якби вони трішки не помилися.

Користувачка тіктоку Ембер Зінк просто таки підірвала соцмережу своїм роликом про святкову ілюмінацію. За два тижні відео набрало понад 36 мільйонів переглядів!

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Що не так із декором

На Заході активно готуються до різдвяно-новорічних свят: багато людей вже встигли прикрасити свої домівки. Винятком не стала сім’я Ембер Зінк зі США. Вони встановили гірлянду на даху будинку разом із зіркою та Санта-Клаусом. Щоправда, лише згодом жінка зауважила одну надзвичайно кумедну помилку, яку випадково "проґавила".

За задумом Санта-Клаус повинен був махати людям своєю рукою. Однак чоловік невдало закріпив ілюмінацію. Тепер все має дуже непристойний вигляд.

Мій чоловік забув зав’язати руку Санти, щоб він махав рукою. Тепер це непристойно, – розповіла жінка.

Святкова декорація / Скриншот тікток ambieannzzz

Курйозний ляп можете переглянути на відео

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Відео набрало 5,5 мільйонів вподобань та понад 142 тисячі коментарів. Люди була вражені від настільки крутої ілюмінації. Багато хто просить нічого не змінювати. І, судячи з наступних відео, пара дослухалася до користувачів тіктоку: