Пользователь тиктока Эмбер Зинк просто взорвала соцсеть своим роликом о праздничной иллюминации. За две недели видео набрало более 36 миллионов просмотров!

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Что не так с декором

На Западе активно готовятся к рождественско-новогодним праздникам: многие уже успели украсить свои дома. Исключением не стала семья Эмбер Зинк из США. Они установили гирлянду на крыше дома вместе со звездой и Санта-Клаусом. Правда, лишь потом женщина заметила одну очень забавную ошибку, которую случайно "упустила".

По плану Санта-Клаус должен был махать людям собственной рукою. Однако мужчина неудачно закрепил иллюминацию. Теперь все выглядит очень непристойно.

Мой муж забыл завязать руку Санты, чтобы он махал рукой. Теперь это совсем неприлично, – рассказала женщина.

Праздничная декорация / Скриншот тикток ambieannzzz

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Курьезный ляп можете посмотреть на видео

Видео набрало 5,5 миллиона лайков и более 142 тысяч комментариев. Люди были поражены от столь крутой иллюминации. Многие просят ничего не менять. И, судя по следующим видео, пара прислушалась к пользователям тиктока: