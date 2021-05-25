Відео розіграшу наречений опублікував на своїй сторінці у тіктоці raphipineda. Ролик настільки сподобався користувачам соцмережі, що його вже переглянули понад мільйон разів. Хлопець точно переконався, що друзі із хорошим почуттям гумору можуть стати справжньою родзинкою на весіллі.

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На відео можна побачити, як наречений напружено дивиться у вікно. Він чекав на свою кохану і дуже хотів побачити її у весільному платті.

Друзі ж вирішили трішки розвеселити хлопця. Один з приятелів одягнув легеньке біле плаття, а голову покрив прозорою фатою. В руках у нього був невеликий букет із квітів.

Одна мить – і все станеться / скриншот тікток raphipineda

Приятель постукав нареченого по плечу, і все почалося… Спершу хлопець був дещо здивований, а потім просто не міг стримати сміх. Розіграш вдався – це виглядало справді кумедно та оригінально.

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Нареченому дуже сподобався розіграш / скриншот тікток raphipineda

Користувачі тіктоку теж оцінили гумор хлопців. Їм вдалося розвеселити усіх: