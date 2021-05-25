Видео розыгрыша жених опубликовал на своей странице в тиктоке raphipineda. Ролик настолько понравился пользователям соцсети, что его уже посмотрели более миллиона раз. Парень точно убедился, что друзья с хорошим чувством юмора могут стать настоящей изюминкой на свадьбе.
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На видео можно увидеть, как жених напряженно смотрит в окно. Он ждал свою возлюбленную и очень хотел увидеть ее в свадебном платье.
Друзья же решили немного развеселить парня. Один из приятелей одел легкое белое платье, а голову накрыл прозрачной фатой. В руках у него был небольшой букет из цветов.
Один миг – и все начнется / скриншот тикток raphipineda
Приятель постучал жениха по плечу, и все началось ... Сначала парень был несколько удивлен, а потом просто не мог сдержать смех. Розыгрыш удался – это выглядело действительно забавно и оригинально.
Жениху очень понравился розыгрыш / скриншот тикток raphipineda
Пользователи тиктока тоже оценили юмор ребят. Им удалось развеселить всех:
- Ему нужно было некоторое время, что понять – это не она. Он такой: "Окей, она выглядит как человек, но оставайся спокойным".
- Жених сначала подумал: "Дорогая, я думаю, что тебе надо было нанять другого визажиста".
- Отличный способ снять стресс перед главным событием!