Як вони познайомились

Під час пандемії багато дітей опинились в ізоляції від своїх друзів та однокласників, просто сидячи вдома. Розважати дітей доводилось вдома самим батькам. У той час і маленький Бенджамін не мав зв'язку з однолітками, тож він міг спілкуватись лише з батьками та сусідами.

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Однією із таких сусідок виявилась доброзичлива Мері О'Ніл, якій на той момент було аж 99 років. Жінка 37 років тому втратила чоловіка і жила зовсім сама. Спочатку вона лише махала Бенджаміну з вікна рухою, тоді виходила вітатись, а потім вона почали багато часу проводити разом:

"Інколи він дарує мені щось. Він змушує мене почуватись краще", – каже жінка.

2-річний хлопчик та 100-річна бабуся стали кращими друзями / Скриншот з відео KARE 11

Попри таку різницю у віці, у складний час хлопчик і бабуся швидко знайшли спільну мову і потоваришували:

Понад рік він не бачив інших дітей, спілкувався лише з нами та Мері. Зрештою, у них утворився неймовірно міцний зв'язок,

– сказала мама Бенджаміна Сара Олсон.

Коли ж прийшов час святкувати 100-річний ювілей Мері, вона без сумнівів запросила й хлопчика. Той був у захваті від майбутньої вечірки!

Хлопчик прийшов привітати подругу, якій виповнилось 100 років / Скриншот з відео KARE 11

До того ж багато родичів та знайомих бабусі вже знали про її особливу дружбу з сусідом і не могли дочекатись, коли познайомляться з Бенджаміном. На День народження ювілярці подарувала мішок із солодощами, який вона без сумнівів поділила з хлопчиком.

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Про дружбу дізнались по всій країні

Історія про зворушливу дружбу поширилась в мережі, а користувачі почали надсилати Мері подарунки та листівки. Мати Бенджаміна захотіла віддячити сусідці, яка стала справжньою подругою для її хлопчика у часи ізоляції, що поставила собі мету: зібрати для бабусі 100 листівок.

Зрештою план вона перевиконала: це перетворилось на справжню кампанію, адже їй вдалось зібрати аж 300 листівок з 21 штату! Бенджамін також не стояв осторонь. Кожного дня перевіряти поштову скриньку та передавати бабусі листівки стало для нього захоплюючою грою.

Бабусі надсилали привітальні листівки з усієї країни / Скриншот з відео KARE 11

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Мати Бенджаміна була здивована такою увагу до їх дружби: "Я просто думала, що це двоє людей, які проводять час разом. Мені приємно знати, що на неї це справило таке хороше враження". Зараз хлопчик називає бабусі не інакше як Мімі й хоче проводити з нею цілий день.

Повне відео можна подивитись тут: