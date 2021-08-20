Саме дружба зі сторони нареченого часто мусить виголошувати привітання на весіллі. У цій історії друг нареченого приготував велику промову, у якій згадав багатьох гостей. Проте в останню мить він зрозумів, що майже нічого не знає про дружок нареченої.
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У чому полягав жарт
Чоловік не мав часу дізнаватись щось про дівчат і переписувати промову, яку він ретельно готував завчасно. Тож у день весілля він порадився з іншими друзями й вирішив, що буде імпровізувати, просто вигадавши якийсь смішний жарт. Мовляв, це буде виглядати не штучно і дуже щиро.
На церемонії все йшло добро, аж поки дружба не взяв мікрофон до рук. Він чудово справився з основою частиною промови, розслабився і дійшов до висновку, де мав сказати щось про подружок нареченої:
Подружки нареченої, мені тут трохи не вистачило часу... і я насправді вас усіх не знаю, тому я хотів би сказати: лише п’ять із шести з вас сьогодні виглядають приголомшливо. Розберіться це між собою,
– пожартував чоловік
Попри його очікування, ніхто не засміявся, а одна із дівчат навіть відразу заплакала: "Весь зал завмер, і я зрозумів, що все зіпсував. Я сказав просто нісенітницю". Проте він пізно це усвідомив, адже дуже швидко до нього підійшла наречена і попросила піти, а його друг з нею погодився.
Наречена була засмучена через жарт дружби / Фото freepik
Пізніше він намагався публічно вибачитись перед всіма гостям на сторінці у фейсбуці, проте отримав лише гнівне повідомлення від бабусі нареченої. Коли ж він поділився історією в соцмережах, користувачі також не похвалили його за таке і порадили наступного разу думати, про що він жартує:
- "Як весільний фотограф, я чув багато поганих промов. Якби я був там, твоя промова була б у моєму особистому топі найгірших на 2 чи 3 місці"
- "Виправ свою помилку за 25 років, коли вони поновлюватимуть обітниці"
- "Правило для виступів: ти можеш сміятись з нареченого чи нареченої. Але дружки – це тільки компліменти, крапка"