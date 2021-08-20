Дружбу нареченого вигнали з весілля через невдалий жарт: що він сказав

У гуморі завжди треба знати межу, особливо, якщо ви жартуєте на велику публіку. Для кращого друга нареченого з цієї історії невдалий жарт мав невтішні наслідки: ображені молоді просто вигнали його з церемонії.

Саме дружба зі сторони нареченого часто мусить виголошувати привітання на весіллі. У цій історії друг нареченого приготував велику промову, у якій згадав багатьох гостей. Проте в останню мить він зрозумів, що майже нічого не знає про дружок нареченої.

Читайте також Італійці обирають українське: коньяки України відкрили новий експортний напрямок

У чому полягав жарт

Чоловік не мав часу дізнаватись щось про дівчат і переписувати промову, яку він ретельно готував завчасно. Тож у день весілля він порадився з іншими друзями й вирішив, що буде імпровізувати, просто вигадавши якийсь смішний жарт. Мовляв, це буде виглядати не штучно і дуже щиро.

На церемонії все йшло добро, аж поки дружба не взяв мікрофон до рук. Він чудово справився з основою частиною промови, розслабився і дійшов до висновку, де мав сказати щось про подружок нареченої:

Подружки нареченої, мені тут трохи не вистачило часу... і я насправді вас усіх не знаю, тому я хотів би сказати: лише п’ять із шести з вас сьогодні виглядають приголомшливо. Розберіться це між собою,

– пожартував чоловік

Попри його очікування, ніхто не засміявся, а одна із дівчат навіть відразу заплакала: "Весь зал завмер, і я зрозумів, що все зіпсував. Я сказав просто нісенітницю". Проте він пізно це усвідомив, адже дуже швидко до нього підійшла наречена і попросила піти, а його друг з нею погодився.

Наречена була засмучена через жарт дружби / Фото freepik

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

Пізніше він намагався публічно вибачитись перед всіма гостям на сторінці у фейсбуці, проте отримав лише гнівне повідомлення від бабусі нареченої. Коли ж він поділився історією в соцмережах, користувачі також не похвалили його за таке і порадили наступного разу думати, про що він жартує: