Дружина помстилася чоловіку, який постійно зраджував: не всім сподобався цей вчинок

Драматична історія з несподіваним завершенням: дружина жорстко провчила власного чоловіка через постійні зради. Щоправда, його родичі були в шоці від такого вчинку.

Досить несподівану історію розповів їхній син на розважальному ресурсі Reddit. Він пояснив, що у його батьків були непрості стосунки, які майже одразу почали розвалюватися.

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У мого батька з мамою був досить складний шлюб до кінця його життя. В нього був давній роман з іншою жінкою, яка завагітніла ще до його смерті. Він планував кинути маму, виїхати з країни та переїхати в Канаду, щоб почати з нею нове життя, – розповідає син.

Дружина не змогла вибачити чоловіку / Фото Unsplash

Його батько жив разом зі своєю коханкою, хоча й не розводився із дружиною. Та все закінчилося раптово: він помер від серцевого нападу під час сексу. Розподілом майна та похоронами займалася його дружина. Вона так і не пробачила його.

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"Що ж, моя мама була ображена, тому написала на його надгробному пам’ятнику: "На пам’ять про Джона – сина, чоловіка, батька та перелюбника" (той, хто зраджує партнеру, – Life 24), – зазначив автор.

Зрозуміло, що родичі та коханка чоловіка агресивно відреагували на такий вчинок дружини. Але син її підтримав: він вважає, що мама просто чесно вказала, ким був батько. Користувачі Reddit здебільшого зрозуміли вчинок жінки. На їхню думку, дружина мала право це зробити.