Достаточно неожиданную историю рассказал их сын на развлекательном ресурсе Reddit. Он объяснил, что у его родителей были непростые отношения, которые почти сразу начали разваливаться.

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У моего отца с мамой был довольно сложный брак до конца его жизни. У него был давний роман с другой женщиной, которая забеременела еще до смерти. Он планировал бросить маму, выехать из страны и переехать в Канаду, чтобы начать с ней новую жизнь, – рассказывает сын.

Жена не смогла простить мужа / Фото Unsplash

Отец жил со своей любовницей, хотя и не разводился с женой. Но все закончилось внезапно: он умер от сердечного приступа во время секса. Разделом имущества и похоронами занималась его жена. Она так и не простила его.

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"Что ж, моя мама была обижена, потому написала на его надгробном памятнике: "В память о Джоне – сыне, муже, отце и прелюбодее (тот, кто изменяет партнеру, – Life 24)", – добавил сын.

Понятно, что родственники и любовница мужа агрессивно отреагировали на такой поступок жены. Но сын ее поддержал: он считает, что мама просто честно указала, кем был отец. Пользователи Reddit в основном поняли поступок женщины. По их мнению, жена имела право это сделать.