Подружжя Ліза та Джош опублікували відео особливого моменту на своїй сторінці у тіктоці. Щоправда, користувачі соцмережі були неприємно вражені. На їхню думку, це було дуже-дуже негігієнічно. Адже жінка запхала тест на вагітність у морозиво і запропонувала скуштувати його чоловіку, який сидів поруч із подружкою сім’ї.

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Кумедно, але спершу Джош не хотів морозива. Він пожартував, що від нього одразу стане холодно.

– Хіба я просив морозиво? Ти ж знаєш, що від нього "холоне" мозок.

– Так, але спробуй! Воно цього вартує.

Чоловік спершу не побачив тест на вагітність / Скриншот тікток joshandlisa

Через кілька секунд Джош таки добрався до тесту із двома смужками. Його реакцію варто побачити! Він неймовірно розчулився, адже вони разом давно цього чекали.

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Відео такого солоденького сюрпризу переглянули понад 13 мільйонів разів. Однак багатьох людей здивував один нюанс: