Дружка точно пошкодувала, що наважилася на такий неоднозначний крок. Наречена обірвала з нею спілкування і заборонила приходити на весілля.

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Вони були хорошими друзями

Молодята познайомилися з дружкою досить давно: тоді вона була зі своїм чоловіком, з яким через деякий час розійшлася. Саме через нього почалися перші конфлікти між дружкою та нареченою.

Молодята вирішили покликати її колишнього чоловіка на власне весілля – він мав бути звичайним гостем. Дружка не підтримала цю ідею, хоч спочатку вагалася.

Спершу їй подобалася така домовленість, але за останні п’ять місяців вона придумувала різні причини, чому не варто запрошувати колишнього чоловіка на весілля, – розповідає наречена.

Молодята намагалися заспокоїти жінку: вони не могли не покликати її колишнього чоловіка, бо наречений колись був на його весіллі. У відповідь дружка образилася та сказала, що почуває себе зрадженою.

Дружка спробувала звабити нареченого / Фото Unsplash

Але це не кінець! Вона почала мститися. Жінка спробувала переконати нареченого, що кохана перестала його любити. Нібито це вже триває упродовж кількох останніх місяців.

Вона не зупинилася на цьому. Почала говорити моєму нареченому, що піклується про нього, що він заслуговує на найкраще. Особливо підкреслювала, як сильно вона піклується про нього, – згадує наречена.

Мабуть, жінка думала, що нареченого дуже легко збити з пантелику. Але ні. Той одразу розповів про все своїй коханій, і вони вирішили попрощатися з агресивною дружкою. Як зізнається наречена, це випробування добряче зміцнило їхні стосунки.

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Як наслідок – дружка взагалі не потрапить на весілля, а молодята обірвали будь-яке спілкування з нею.