У мережі Tik Tok користувачка prepperqueen, у якої 79 тисяч підписників, продемонструвала свій методі обігрівання кімнат будинку. Для цього їй знадобились тільки 2 товари з садового центру.

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Як обігріти кімнату

Блогерка стверджує, що для того, аби у кімнаті стало тепліше, достатньо придбати свічки та глиняний горщик для квітів. На відео жінка продемонструвала, що поклала горщик догори дном на кілька цеглин, а внизу – свічку. Таким чином між свічкою і горщиком залишається достатньо місця для циркуляції повітря, а горщик, який нагрівається, віддає тепло у кімнату.

Лайфхак з утеплення кімнати: дивіться відео

Проте у коментарях до відео почалося бурхливе обговорення. Одні користувачі діляться власним досвідом, мовляв, таким чином обігрівали свої домівки, коли були сильні морози й зникало опалення. Інші ж ставляться до такого "обігрівача" скептично і стверджують, що користі від нього мало.