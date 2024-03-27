Двері з фільму "Титанік" та сукню Роуз продали на аукціоні: скільки за них отримали

На аукціоні продали речі з культового фільму "Титанік", який з'явився на екранах у 1997 році. Так, двері з фінальної сцени, які врятували головну героїню Роуз Дьюїтт Б'юкейтер, продали за сотні тисяч доларів.

На аукціоні Heritage Auctions "Скарби з планети Голлівуд" також продали й сукню Роуз, у якій вона знімалася протягом усієї другої частини фільму. Шифонове вбрання головної героїні також продали за кругленьку суму.

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Лоти з "Титаніка" майже на 850 тисяч доларів

Культові двері Титаніка, за які Роуз і Джек трималися у фіналі, продали на аукціоні за 718 750 доларів. Організатори аукціону наголосили, що двері були виготовлені з бальсового дерева й вони насправді є частиною дверної рами над входом до лаунж-зони першого класу "Титаніка".

Ці двері знаходилися у фінальній сцені "Титаніка", й, до речі, викликали чимало дискусій. Так, протягом довгих років глядачі усього світу дискутували, чому Роуз не посунулася, щоб Джек також міг врятуватися. Режисер Джеймс Кемерон до 25-річчя виходу фільму спростував усі теорії. Він пояснив, що каскадери намагалися поміститися вдвох на такому ж плоту, однак він не витримував ваги й тонув. До того ж Джек – герой, який здатен на жертву. Саме тому у фіналі врятувалася лише Роуз.



Двері з "Титаніка" продали на аукціоні за 718 тисяч доларів / Скриншот з фільму

Також на аукціоні продали й сукну Роуз, у якій вона з'явилася у другій половині фільму. Шифонову сукню у ніжних відтінках продали також за колосальну суму – 125 тисяч доларів.



Шифонову сукню Роуз продали на аукціоні / Скриншот з фільму

Загалом, 2 лоти з фільму "Титанік" принесли майже 844 тисячі доларів. До слова, на Heritage Auctions продали й інші культові речі з інших фільмів – сокиру Ніколсона з "Сяйва", чорний костюм симбіонта Тобі Магуайра з "Людини-павука 3" та інше.