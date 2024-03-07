Як танцівниця перетворила свою неймовірну схожість із зіркою на підробіток, розповідаємо далі.

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Як жінка заробляє двійницею Брітні Спірс

Аллегра Дюваль каже, що все життя її порівнювали із зіркою, а друзі навіть прозвали її Брітні. Три роки тому вона сама усвідомила свою схожість, вивчила всі слова та танцювальні номери найпопулярніших хітів попзірки та почала працювати двійницею.

Тепер вона регулярно приймає замовлення з усіх кінців Штатів, стягуючи близько 3000 доларів за одноденний виступ. Вона виступала з Nelly, Deadmau5, David Guetta та Skrillex у нічних клубах та на фестивалях.

І хоча вона навіть не співає, гостям подобається її точна хореографія та блискавичні переходи між 26 костюмами ручної роботи.

Основний дохід Аллегри – її виступи, які приносять 25 тисяч доларів на рік. Але це доповнюється її контентом у соціальних мережах, таким як спонсоровані відео, співпраця з брендами та трансляції у тікток.

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Мені все життя говорили, що я схожа на неї. Мені було 10 років, коли вона випустила Baby One More Time, і відтоді я її фанатка. Після декількох перших виступів я почала шити костюми, створила сайт і почала рекламувати себе як виконавицю Брітні,

– ділиться дівчина.

Тепер вона побувала у 30 різних місцях у всій країні, виступаючи під хіти Брітні. За словами танцівниці, це вимагає набагато більше роботи, ніж люди думають: підготовка зачіски та костюмів, підтримка автозасмаги, манікюру та макіяжу, а також вивчення хореографії.

Я теж тренуюся щонайменше годину на день – танці такі спортивні! Я так люблю цю роботу – це моя пристрасть. Сподіваюся, що зможу займатися нею все життя!,

– наголошує двійниця зірки.

Аллегра вивчала балет, чечітку, джаз та лірику від трьох років. Професійна танцівниця завжди була шанувальницею поппринцеси, але ніколи не припускала, що вона збудує кар'єру на цій схожості.