Как танцовщица превратила свою невероятную схожесть со звездой на подработку, рассказываем дальше.

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Как женщина зарабатывает двойником Бритни Спирс

Аллегра Дюваль говорит, что всю жизнь ее сравнивали со звездой, а друзья даже прозвали ее Бритни. Три года назад она сама осознала свое сходство, выучила все слова и танцевальные номера самых популярных хитов поп-звезды и начала работать двойником.

Теперь она регулярно принимает заказы со всех концов Штатов, взимая около 3000 долларов за однодневное выступление. Она выступала с Nelly, Deadmau5, David Guetta и Skrillex в ночных клубах и на фестивалях.

И хотя она даже не поет, гостям нравится ее точная хореография и молниеносные переходы между 26 костюмами ручной работы.

Основной доход Аллегры – ее выступления, которые приносят 25 тысяч долларов в год. Но это дополняется ее контентом в социальных сетях, таким как спонсируемые видео, сотрудничество с брендами и трансляции в тикток.

Как выглядит подобная Бритни Спирс девушка: смотрите видео

Мне всю жизнь говорили, что я похожа на нее. Мне было 10 лет, когда она выпустила Baby One More Time, и с тех пор я ее фанатка. После нескольких первых выступлений я начала шить костюмы, создала сайт и начала рекламировать себя как исполнительницу Бритни,

– делится девушка.

Теперь она побывала в 30 разных местах по всей стране, выступая под хиты Бритни. По словам танцовщицы, это требует гораздо больше работы, чем люди думают: подготовка прически и костюмов, поддержка автозагара, маникюра и макияжа, а также изучение хореографии.

Я тоже тренируюсь минимум час в день – танцы такие спортивные! Я так люблю эту работу – это моя страсть. Надеюсь, что смогу заниматься ею всю жизнь!,

– отмечает двойник звезды.

Аллегра изучала балет, чечетку, джаз и лирику от трех лет. Профессиональная танцовщица всегда была поклонницей поп-принцессы, но никогда не предполагала, что она построит карьеру на этом сходстве.