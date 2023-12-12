Однією з родзинок декору Дженніфер Еністон є різдвяні дерев'яні олені. Як вони виглядають, розповідаємо далі.

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Акторка Дженніфер Еністон нещодавно поділилася знімком свого дерев’яного різдвяного декору у формі північного оленя. Чарівні тварини мають червоні носи, картаті шарфи та зелені роги.

Вони повернулися,

– підписала знаменитість фото, оскільки це не перше Різдво, коли ці олені стають частиною святкового декору актриси.

У милих маленьких звіряток також є червоні носи, чорні очі та роги з ялинкових гілок / Фото інстаграм @jenniferaniston

Один із них з’явився ще торік. Тоді Дженніфер Еністон навіть познайомила істот зі своїми двома улюбленими собаками.

Вибачте, це була жахлива ідея. Будьте добрі! Він у гостях – він просто тут на свята,

– додала вона, коли її домашні улюбленці намагалися вкусити північного оленя минулого року.

Як виглядають різдвяні олені Дженніфер Еністон: дивіться фото

Акторка також підписала добірку із кумедними фотографіями та відео, бажаючи удачі "всім дерев’яним Рудольфам".