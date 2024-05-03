Культова зірка Дженніфер Еністон поділилася своїми секретами краси

Голлівудській зірці Дженніфер Еністон 55 років, однак вона має шикарний вигляд. Усім шанувальникам зірки відомо, що вона регулярно займається спортом, а також практикує інтервальне голодування, однак вона має й інші секрети молодості.

Дженніфер Еністон також поділилася й іншими секретами догляду за собою. Окрім того, варто зауважити, що філософія зірки виходить за межі фізичного здоров'я, адже вона прагне збагачувати душу та зосереджена на власному самопочутті.

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Секрети краси Дженніфер Еністон

Постійні заняття спортом

Те, що Дженніфер Еністон регулярно займається спортом – ні для кого не секрет. Зірка дотримується тренування 15-15-15: 15 хвилин занять на велосипеді, інші 15 хвилин на крос-тренажері, а також ще 15 – на біговій доріжці. Втім, нині Дженніфер Еністон частіше займається пілатесом, аніж виснажливими тренуваннями.

Коли в акторки запитали, яку б вона пораду дала собі 25-річній, то Дженніфер наголосила, що порадила б берегти своє тіло. Так, у кожної людини воно одне на все життя, тож варто його цінувати. Зірка радить не виснажувати себе тренуваннями, а знайти такий вид спорту, який допоможе підтримувати здоров'я, але водночас і наповнюватиме духовно.

Одне з тренувань Дженніфер Еністон: дивіться відео

Дженніфер Еністон не користується фенами, випрямлячами та плойками

Зірка зізналася, що намагається мінімізувати, а точніше майже не використовувати, фени, випрямлячі та плойки для волосся. Дженніфер Еністон вважає, що будь-яке використання цих інструментів дуже шкодить волоссю, а особливо – якщо воно постійно фарбується.

Акторка дбає про здоров'я волосся, тому користується кондиціонерами, а також збагачує пасма поживними речовинами, масками, оліями тощо.

Якісний відпочинок

Дженніфер Еністон зізналася, що першим, що вона робить після роботи, – це проводить час зі своїми собаками.

Після роботи я приходжу додому, плюхаюся на диван і дозволяю моїм собакам облизувати мене й покривати любов'ю,

– розповіла зірка.

Також вона намагається не користуватися комп'ютером, не відстежує постійно світові новини й намагається уникнути постійного аналізу подій. Дженніфер Еністон вважає, що мізкам треба давати час на відпочинок, тому після роботи акторка зосереджується на догляді за собою, медитаціях та якісному релаксі після рутини.

Відмова від алкоголю

Зберігати свою шкіру та організм здоровим Дженніфер Еністон також допомагає відмова від алкоголю. Голлівудська зірка повністю відмовилася від нього ще 5 років тому, й ні каплі про це не жалкує.

Боротьба зі стресом

Філософія краси та догляду за собою базується й на боротьбі зі стресом. Дженніфер Еністон зізнається, що раніше постійно жила у стресі – вона нервувала через роботу, особисте життя, повсякденні проблеми, що впливало на її зовнішній вигляд.

Нині зірка вважає, що стрес – основний фактор, який може старити. Тому Дженніфер Еністон користується усіма можливими способами боротьби зі стресом, адже для неї важливий не лише зовнішній вигляд, а й ментальне здоров'я та душевний спокій.