Дженнифер Энистон также поделилась и другими секретами ухода за собой. Кроме того, стоит заметить, что философия звезды выходит за пределы физического здоровья, ведь она стремится обогащать душу и сосредоточена на собственном самочувствии.

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Секреты красоты Дженнифер Энистон

Постоянные занятия спортом

То, что Дженнифер Энистон регулярно занимается спортом – ни для кого не секрет. Звезда придерживается тренировки 15-15-15: 15 минут занятий на велосипеде, другие 15 минут на кросс-тренажере, а также еще 15 – на беговой дорожке. Впрочем, сейчас Дженнифер Энистон чаще занимается пилатесом, чем изнурительными тренировками.

Когда у актрисы спросили, какой бы она совет дала себе 25-летней, то Дженнифер отметила, что посоветовала бы беречь свое тело. Так, у каждого человека оно одно на всю жизнь, поэтому стоит его ценить. Звезда советует не изнурять себя тренировками, а найти такой вид спорта, который поможет поддерживать здоровье, но одновременно и наполнять духовно.

Одна из тренировок Дженнифер Энистон: смотрите видео

Дженнифер Энистон не пользуется фенами, выпрямителями и плойками

Звезда призналась, что пытается минимизировать, а точнее почти не использовать, фены, выпрямители и плойки для волос. Дженнифер Энистон считает, что любое использование этих инструментов очень вредит волосам, а особенно – если они постоянно окрашиваются.

Актриса заботится о здоровье волос, поэтому пользуется кондиционерами, а также обогащает пряди питательными веществами, масками, маслами и тому подобное.

Качественный отдых

Дженнифер Энистон призналась, что первым, что она делает после работы, – это проводит время со своими собаками.

После работы я прихожу домой, плюхаюсь на диван и позволяю моим собакам облизывать меня и покрывать любовью,

– рассказала звезда.

Также она старается не пользоваться компьютером, не отслеживает постоянно мировые новости и старается избежать постоянного анализа событий. Дженнифер Энистон считает, что мозгам надо давать время на отдых, поэтому после работы актриса сосредотачивается на уходе за собой, медитациях и качественном релаксе после рутины.

Отказ от алкоголя

Сохранять свою кожу и организм здоровым Дженнифер Энистон также помогает отказ от алкоголя. Голливудская звезда полностью отказалась от него еще 5 лет назад, и ни капли об этом не жалеет.

Борьба со стрессом

Философия красоты и ухода за собой базируется и на борьбе со стрессом. Дженнифер Энистон признается, что раньше постоянно жила в стрессе – она нервничала из-за работы, личной жизни, повседневные проблемы, что влияло на ее внешний вид.

Сейчас звезда считает, что стресс – основной фактор, который может старить. Поэтому Дженнифер Энистон пользуется всеми возможными способами борьбы со стрессом, ведь для нее важен не только внешний вид, но и ментальное здоровье и душевное спокойствие.