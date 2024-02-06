Дизайн виконав зірковий нейл-майстер Том Бачик. Як виглядають нігті знаменитості, розповідаємо далі.

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Як виглядає трендовий манікюр від Джей Ло

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес показала, який манікюр варто зробити на початку весни 2024 року. Знімком своєї нової роботи поділився в інстаграм її зірковий нейл-майстер Том Бачик.

Знаменитість зробила ставку на нейтральні відтінки та відмовилася від дизайну чи камінців. Її нігті Том Бачик покрив світло-персиковим лаком. З цим манікюром артистка вирушила на шоу SNL.

Блиск для нігтів. Персиковий рожевий манікюр,

– написав знаменитий майстер.

Як виглядає зірковий манікюр: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Бачик додав, що любить нестандартні розшаровування нюдових відтінків "для досягнення ідеального кольору". Він наніс два класичні відтінки – Mademoiselle and Skinny Dip.

Однак я хотів, щоб відтінок був трохи більш персиковим, щоб ідеально пасував до її сукні. Для досягнення ідеального кольору я наніс один шар "Skinny Dip",

– зазначив Бачик, який після цього додав верхнє покриття "Gel Setter" для кращого блиску.

Крім того, майстер використав абрикосову олію для зволоження кутикули та шкіри.

Насамкінець новий манікюр Джей Ло доповнила розкішною масивною каблучкою на руці.

Додамо, що Дженніфер Лопес – не єдина відома клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка Селена Гомес, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Чоловік активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи тренди на манікюр.