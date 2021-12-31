Мабуть, усі фанати "бондіани" згадають про сухе мартіні. І це правда: у фільмах "агент 007" частенько його споживає. Але не воно єдине запало в душу Джеймсу. У кіно, як і в книгах, він неодноразово смакував інші вишукані напої, у тому числі – якісні вина.

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Шампанське

Куди ж без нього! Джеймс Бонд у прекрасних "стосунках" із шампанським. Насамперед ви можете згадати про Bollinger. Але в його "барі" були й інші чудові ігристі: Dom Pérignon, Taittinger, Pommery тощо.

Так, автор книг про супершпигуна Ян Флемінг обожнював Taittinger. Тому не дивно, що Бонд теж його полюбляв. У романі "Казино "Рояль" (1953) агент з впевненістю стверджував, що "Taittinger Blanc de Blancs Brut 1943 року, мабуть, найкраще шампанське у світі". Але ця ідилія тривала недовго. Уже в книзі "Місячний гонщик" (1955) Бонд обирає Dom Pérignon.

Із цим шампанським був цікавий епізод у першому фільмі про агента "Доктор Ноу" (1962). Там Бонд під час однієї з бійок хотів розбити пляшку Dom Pérignon об голову зловмисника, який сказав: "Шкода буде розбивати Dom Pérignon 1955 року". Але Джеймс дотепно відповів, що йому більше до вподоби Dom Pérignon 1953 року.

Момент з фільму / Скриншот The Things I Enjoy

Утім, вже в фільмі "Кульова блискавка" (1965) Бонд із задоволення випив келих Dom Pérignon 1955 року, а в "Живеш тільки двічі" (1967) – те ж саме шампанське, але 1959 року.

Любов до Dom Pérignon тривала аж до 1973 року, після чого кіношний Джеймс почав обирати Bollinger. Спершу це шампанське з’явилося у "Живи та дай померти", а надалі лише нарощувало свої позиції в наступних фільмах про спецагента.

Інші вина

Зловмисник Голдфінгер в однойменній книзі (1959) запропонував Джеймсу Château Mouton Rothschild 1947 року. У подальших книгах та фільмах з’являлися ці ж вина, але інших років збору урожаю.

У романі "На секретній службі Її Величності" (1963) Бонд пробує Château Mouton Rothschild 1953 року. А вже у фільмі "Діаманти залишаються назавжди" (1971) – Château Mouton Rothschild 1947 року.

Цікава історія відбулася із Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 року. Тоді у "Казино "Рояль" (2006) Бонд смакував його разом із партнеркою на шляху до Чорногорії. А вже через майже 10 років це ж вино з’явилося у фільмі "Спектр" (2015).

Вино Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 / Скриншот "Казино "Рояль"

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Серед інших вин, які Джеймс пробував за усю його кар’єру в книжках та кіно, були: Chianti (роман "З Росії з любов’ю", 1957), Рислінг Piesporter Goldtropfchen (роман "Голдфінгер", 1959) та Liebfraumilch (роман "Живи та дай померти", 1954).