Пожалуй, все фанаты "бондианы" помнят о сухом мартини. И это правда: в фильмах "агент 007" частенько его употребляет. Но не только сухой мартини можно считать "фишкой" Джеймса. В кино, как и в книгах, он неоднократно употреблял и другие изысканные напитки, в том числе – качественные вина.

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Шампанское

Куда же без него! Джеймс Бонд в прекрасных отношениях с шампанским. В первую очередь, вы можете вспомнить о Bollinger. Но среди его предпочтений фигурировали и другие замечательные игристые: Dom Pérignon, Taittinger, Pommery и т.д.

Так, автор книг о супершпионе Ян Флеминг обожал Taittinger. Потому не удивительно, что Бонд тоже его любил. В романе "Казино "Рояль" (1953) агент с уверенностью утверждал, что "Taittinger Blanc de Blancs Brut 1943 года, пожалуй, лучшее шампанское в мире". Но эта идиллия длилась недолго. Уже в книге "Лунный гонщик" (1955) выбирает Dom Pérignon.

С этим шампанским был интересный эпизод в первом фильме об агенте "Доктор Ноу" (1962). Там Бонд во время одной из драк хотел разбить бутылку Dom Pérignon о голову злоумышленника, который сказал: "Жаль будет разбивать Dom Pérignon 1955 года". Но Джеймс остроумно ответил, что ему больше нравится Dom Pérignon урожая 1953.

Кадр из фильма / Скриншот The Things I Enjoy

Впрочем, уже в фильме "Шаровая молния" (1965) Бонд с удовольствием выпил бокал Dom Pérignon 1955 года, а в "Живешь только дважды" (1967) – то же самое шампанское, но 1959 года.

Любовь к Dom Pérignon продолжалась вплоть до 1973 года, после чего киношный Джеймс начал выбирать Bollinger. Сначала это шампанское появилось в "Живи и дай умереть", а в дальнейшем все чаще встречалось в следующих фильмах о спецагенте.

Другие вина

Злоумышленник Голдфингер в одноименной книге (1959) предложил Джеймсу Château Mouton Rothschild 1947 года. В последующих книгах и фильмах появлялись эти же вина, но других винтажей.

В романе "На секретной службе Её Величества" (1963) Бонд пробует Château Mouton Rothschild 1953 года. А уже в фильме "Бриллианты навсегда" (1971) – снова Château Mouton Rothschild 1947 года.

Интересная история произошла с Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 года. Тогда в "Казино "Рояль" (2006) Бонд пил его вместе с партнершей по пути в Черногорию. А уже спустя почти 10 лет это же вино появилось в фильме "Спектр" (2015).

Вино Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 / Скриншот "Казино "Рояль"

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Среди других вин, которые Джеймс пробовал за всю свою карьеру в книгах и кино, были: Chianti (роман "Из России с любовью", 1957), Рислинг Piesporter Goldtropfchen (роман "Голдфингер", 1959) и Liebfraumilch (роман "Живи и дай умереть", 1954).