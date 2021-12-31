Джеймс Бонд і вино: що полюбляє "агент 007"

"Бондіана" – одна з найтриваліших кінофраншиз. Із 1962 року по 2021 рік випустили вже 25 фільмів про ефектного "агента 007". Там, де він, завжди багато особливо небезпечних завдань, крутих автомобілів, розкішних жінок та, звісно ж, хорошого вина.

Мабуть, усі фанати "бондіани" згадають про сухе мартіні. І це правда: у фільмах "агент 007" частенько його споживає. Але не воно єдине запало в душу Джеймсу. У кіно, як і в книгах, він неодноразово смакував інші вишукані напої, у тому числі – якісні вина.

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Шампанське

Куди ж без нього! Джеймс Бонд у прекрасних "стосунках" із шампанським. Насамперед ви можете згадати про Bollinger. Але в його "барі" були й інші чудові ігристі: Dom Pérignon, Taittinger, Pommery тощо.

Так, автор книг про супершпигуна Ян Флемінг обожнював Taittinger. Тому не дивно, що Бонд теж його полюбляв. У романі "Казино "Рояль" (1953) агент з впевненістю стверджував, що "Taittinger Blanc de Blancs Brut 1943 року, мабуть, найкраще шампанське у світі". Але ця ідилія тривала недовго. Уже в книзі "Місячний гонщик" (1955) Бонд обирає Dom Pérignon.

Із цим шампанським був цікавий епізод у першому фільмі про агента "Доктор Ноу" (1962). Там Бонд під час однієї з бійок хотів розбити пляшку Dom Pérignon об голову зловмисника, який сказав: "Шкода буде розбивати Dom Pérignon 1955 року". Але Джеймс дотепно відповів, що йому більше до вподоби Dom Pérignon 1953 року.

Момент з фільму / Скриншот The Things I Enjoy

Утім, вже в фільмі "Кульова блискавка" (1965) Бонд із задоволення випив келих Dom Pérignon 1955 року, а в "Живеш тільки двічі" (1967) – те ж саме шампанське, але 1959 року.

Любов до Dom Pérignon тривала аж до 1973 року, після чого кіношний Джеймс почав обирати Bollinger. Спершу це шампанське з’явилося у "Живи та дай померти", а надалі лише нарощувало свої позиції в наступних фільмах про спецагента.

Інші вина

Зловмисник Голдфінгер в однойменній книзі (1959) запропонував Джеймсу Château Mouton Rothschild 1947 року. У подальших книгах та фільмах з’являлися ці ж вина, але інших років збору урожаю.

У романі "На секретній службі Її Величності" (1963) Бонд пробує Château Mouton Rothschild 1953 року. А вже у фільмі "Діаманти залишаються назавжди" (1971) – Château Mouton Rothschild 1947 року.

Цікава історія відбулася із Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 року. Тоді у "Казино "Рояль" (2006) Бонд смакував його разом із партнеркою на шляху до Чорногорії. А вже через майже 10 років це ж вино з’явилося у фільмі "Спектр" (2015).

Вино Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion 1982 / Скриншот "Казино "Рояль"

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Серед інших вин, які Джеймс пробував за усю його кар’єру в книжках та кіно, були: Chianti (роман "З Росії з любов’ю", 1957), Рислінг Piesporter Goldtropfchen (роман "Голдфінгер", 1959) та Liebfraumilch (роман "Живи та дай померти", 1954).