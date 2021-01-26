Джонні Депп, Майкл Джексон і навіть Ейнштейн: фантастичні перевтілення однієї людини

Відома блогерка з Китаю Хе Юйхун за допомогою пензлів і косметики може перетворитися на відомих акторів або персонажів. Як вона це робить – дивіться в матеріалі.
Джерело: інстаграм @yuyamika7.
Талановита візажистка використовує своє обличчя замість полотна, щоб перетворитися у будь-кого.
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Як оживити картину знає Хе Юйхун. Простими нібито рухами китаянка перетворюється на картину італійського художника Леонарда да Вінчі.
Дівчина азіатської зовнішності з легкістю може перетворитися на відому американську кіноакторку – Мерілін Монро.
Чорна вдова – це вигаданий персонаж відомих коміксів і фільмів від студії Marvel. У фільмах Наталю Романову грає акторка Скарлетт Йоганссон.
На фото нижче Хе Юйхун в образі Скарлетт Йоганссон.
Визначний фізик Альберт Ейнтшейн опинився у ХХІ столітті за допомогою рук візажистки.
Здається, що Хе Юйхун може пройтися по вулиці та її ніхто не впізнає.
Юйхун використала своє обличчя, щоб перетворитися на Джонні Деппа.
Образ мексиканської художниці Фріди Кало.