Джонні Депп, Майкл Джексон і навіть Ейнштейн: фантастичні перевтілення однієї людини

Відома блогерка з Китаю Хе Юйхун за допомогою пензлів і косметики може перетворитися на відомих акторів або персонажів. Як вона це робить – дивіться в матеріалі.

Джерело: інстаграм @yuyamika7.

Талановита візажистка використовує своє обличчя замість полотна, щоб перетворитися у будь-кого.

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Найкрутіші роботи Хе Юйхун

Мона Ліза

Як оживити картину знає Хе Юйхун. Простими нібито рухами китаянка перетворюється на картину італійського художника Леонарда да Вінчі.

Мерілін Монро

Дівчина азіатської зовнішності з легкістю може перетворитися на відому американську кіноакторку – Мерілін Монро.

Наташа Романова

Чорна вдова – це вигаданий персонаж відомих коміксів і фільмів від студії Marvel. У фільмах Наталю Романову грає акторка Скарлетт Йоганссон.

На фото нижче Хе Юйхун в образі Скарлетт Йоганссон.

Альберт Ейнштейн

Визначний фізик Альберт Ейнтшейн опинився у ХХІ столітті за допомогою рук візажистки.

Майкл Джексон

Здається, що Хе Юйхун може пройтися по вулиці та її ніхто не впізнає.

Джонні Депп

Юйхун використала своє обличчя, щоб перетворитися на Джонні Деппа.

Фріда Кало

Образ мексиканської художниці Фріди Кало.