Екологічне та специфічне: що таке натуральне вино

Дивно, але таке популярне сьогодні натуральне вино не має чіткого визначення. Кажучи простими словами, натуральним вважається вино, до якого практично нічого не додають і з якого нічого не забирають. Як природа вирішить, таким воно й буде.

Останніми роками натуральне вино користується особливо високим попитом у світі. Усе через тренд на екологічні продукти та здоровий спосіб життя.

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У березні 2020 року у Франції навіть затвердили спеціальне торговельне найменування для вин із мінімальним утручанням до "таїнства перетворення винограду на вино". На етикетці тепер зазначають "vin méthode nature", а не "натуральне вино", адже останній термін є суперечливим.

Було важливо створити реальну основу для такого типу вин, щоб людина, купуючи пляшку так званого "натурального" вина, розуміла, що всередині, – розповідає винороб Ізабель Перро.

Натуральне вино досі не має свого визначення / Фото Unsplash

Чим особливе натуральне вино

Його створюють із винограду, який під час вирощування практично не обробляли штучними речовинами. А виробляючи таке вино, до нього нічого не додають, хіба що незначну кількість сульфітів під час бутилювання.

Натуральний продукт досить специфічний, на смак і аромат він відрізняється від звичайних вин. Ви одразу впізнаєте натуральне вино: воно часто буває каламутне (бо не фільтрується), іноді має відчутний аромат дріжджів чи квашеної капусти. Але за сприятливих умов натуральні вина виходять чистими, із неповторними, насиченими смаком та ароматом.

Натуральне вино може вас здивувати / Фото Unsplash

Натуральне вино чи традиційне: що краще

Немає кращих вин чи гірших. Смакуйте те, яке вам до вподоби. Багато хто із шанувальників натурального вина вважає, що воно краще, ніж традиційне, адже не містить сульфітів та інших домішок. Хоча це не завжди так:

Натуральні вина зазвичай не очищуються й не фільтруються, а отже, можуть містити шкідливі бактерії.

Натуральні вина нестабільні. Вони дуже швидко псуються, тому не придатні для тривалого зберігання.

У цих напоях інколи з’являються специфічні смак та аромат, які не всім подобаються.

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Що це: нова філософія чи вмілий маркетинг – наразі складно сказати. Ми радимо хоча б раз скуштувати натуральне вино. Ви самі маєте вирішити, до смаку вам такий напій чи ні. Експертна думка формується лише так.