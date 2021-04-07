Странно, однако у столь популярного сегодня натурального вина нет четкого определения. Говоря простыми словами, натуральным считается вино, в которое практически ничего не добавляют и из которого ничего не извлекают. Как природа решит, таким оно и будет.

Последние годы натуральное вино пользуется особенно высоким спросом в мире. Все из-за тренда на экологичные продукты и здоровый образ жизни.

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В марте 2020 года во Франции даже утвердили специальное торговое наименование для вин с минимальным вмешательством в "таинство превращения винограда в вино". На этикетке теперь отмечают "vin méthode nature", а не “натуральное вино", ведь последнее определение является противоречивым.

Было важно создать реальную основу для такого типа вин, чтобы человек, покупая бутылку так называемого "натурального" вина, понимал, что внутри, – говорит винодел Изабель Перро.

Натуральное вино до сих пор не имеет своего определения / Фото Unsplash

В чем особенность натурального вина

Его создают из винограда, который во время выращивания практически не обрабатывали искусственными веществами. А изготовляя такое вино, в него ничего не добавляют, разве что небольшое количество сульфитов во время бутилирования.

Натуральный продукт весьма специфичен, по вкусу и аромату он отличается от обычных вин. Вы сразу узнаете натуральное вино: оно часто бывает мутным (потому что не фильтруется), иногда ощутимо отдает дрожжами или квашеной капустой. Однако при благоприятных условиях натуральные вина получаются чистыми, с неповторимыми, насыщенными вкусом и ароматом.

Натуральное вино может вас удивить/ Фото Unsplash

Натуральное вино или традиционное: что лучше

Нет вин лучше или хуже. Наслаждайтесь тем, которое вам нравится. Многие поклонники натурального вина считают, что оно лучше традиционного, ведь не содержит сульфитов и других примесей. Хотя это не всегда так:

Натуральные вина обычно не очищаются и не фильтруются, а значит, могут содержать вредные бактерии.

Натуральные вина нестабильны. Они очень быстро портятся, поэтому не годятся для длительного хранения.

У этих напитков иногда появляются весьма специфические вкус и аромат, которые не всем нравятся.

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Что это: новая философия или искусный маркетинг – пока сложно сказать. Мы советуем хотя бы раз попробовать натуральное вино. Вы сами должны решить, по вкусу вам оно или нет. Экспертное мнение формируется только так.