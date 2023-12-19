Книга та фільм можуть відрізнятися, проте вони повинні виконувати одне й те ж саме завдання – захоплювати тих, хто їх дивиться чи читає. Про 6 захопливих історій, які вийшли на великих екранах та друком розповідає 24 Канал.

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Майкл Крайтон "Поглиначі мертвих"

Роман (і фільм "Тринадцятий воїн") сподобається поціновувачам скандинавської міфології. Це неймовірний переказ пригод арабського дипломата та його свити, які опинилися зовсім не там, де сподівалися. Зі спекотного Багдаду – і в суворий холод півночі. Врятовані вікінгами від кочівників, араби ще не розуміють, в якій небезпеці вони тепер, але скоро дізнаються. Тим часом на сторінках оживають міфологічні чудовиська.

Крістофер Баклі "Дякую за куріння"

Зустрілись якось в барі тютюновий лобіст, пропагандистка алкоголю та борець за вільне носіння зброї – з цього почалася захоплива історія про гроші, політичні ігри та вплив. Не обійшлося без викрадення людей та заборонених прийомів, а ще цілого мішка чорного гумору. Всі збіги з реальними людьми і подіями — випадкові, але сатира Крістофера Баклі настільки жива, що мимоволі починаєш шукати фільми, які згадують в книжці. Екранізація, безумовно, варта уваги.



Книга, що не залишить вас байдужими / Фото видавництва "Фабула"

Нікі Френч "Убий мене ніжно"

До Адама в Еліс було все гаразд, але не було Адама. Коли вони зустрілися, не залишилося нічого й нікого, крім Адама. Навіть сама Еліс, здається, розчинилася в ньому. Весь світ довкола неї перестав існувати, залишивши місце тільки для всепоглинаючої пристрасті, навіть одержимості. Однак Адам має ще й таємницю, яку краще нікому не знати. Неймовірний роман, а з ним й екранізація, яку неможливо поставити на паузу.

Дейв Еґґерс "Голограма для короля"

Майже медитативна екранізація з Томом Генксом і роман, який плавно пересипається, немов пісок у пустелі. В цій історії багато очікування — і це час, який дає можливість переосмислити те, що відбувається, і те, що вже відбулося, а тим часом майбутнє місто в пустелі все більше перемагають піщані дюни… Алан Клей розмірковуватиме про те, чого досяг і чого не досяг, а ще про те, чи не надто пізно йому намагатися щось змінити. Чи постане колись тут місто, чи буде всього лиш голограма, голограма для короля, який чомусь почав цей проєкт, можна дізнатись прочитавши книгу або переглянувши фільм.

Артуро Перес-Реверте "Королева Півдня"

Роман, в якого дві екранізації. Тереса знала, якщо той мобільний задзвонить, потрібно негайно хапати речі і гроші – і тікати якнайдалі. Її коханого взяли, може й вбили, вона наступна. Артуро Перес-Реверте досліджує еволюцію Тереси Мендоси – від переляканої дівчини з Мексики до злочинної королеви Південної Європи. Великі гроші, наркотики і справжня влада – як дівчина, яка тікала світ за очі після одного дзвінка, підкорила цей світ?



"Королева Півдня" / Фото видавництва "Фабула"

Санджай Ґупта "Важкий понеділок"

Прекрасний вибір для тих, хто любить медичні драми та серіали про медиків, а ще для тих, хто обожнює книжки, написані професіоналами. Санджай Ґупта – нейрохірург, тож він добре знає, про що пише, а ще він журналіст, то й пише майстерно. "Важкий понеділок" – історія про п’ятьох хірургів, які щодня борються за життя пацієнтів, але, буває, що програють. Кожен понеділок в них важкий, адже саме тоді відбуваються загальнолікарняні збори, де аналізують помилки лікарів, адже навіть найдосвідченіші професіонали не застраховані від них.