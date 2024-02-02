Так, жінка повністю відмовилася від гоління й не соромиться своєї моноброви та вусів. Ба більше, вона пояснила, що кожен має право самостійно обирати, як виглядати.

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"Витріщаються, ніби у мене виросла третя голова"

Елдіна живе у Копенгагені, але народилася й виросла у маленькому містечку. Як і заведено у таких невеличких населених пунктах, там всі один одного знали, а тому треба було дотримуватися нав'язаних суспільством стереотипів. Однак у 2020 році Елдіна відмовилася від догляду за обличчям – вона перестала вищипувати брови та робити епіляцію над верхньою губою. Це відбулося після того, як жінка зрозуміла – волосся на обличчі не заважає їй відчувати себе жіночною, такі думки їй нав'язує суспільство.

Зараз незвична зовнішність Елдіни привертає увагу чоловіків, однак здебільшого – вона чує багато позитивних відгуків та компліментів.

Реакція на мій зовнішній вигляд насправді майже завжди позитивна, хоча за спиною лунає й критика. Помітила, що деякі дорослі чоловіки витріщаються на мої неголені ноги й брови так, ніби у мене виросла третя голова. Однак мене це не дуже хвилює,

– розповіла Елдіна.

Жінка також додала, що відмова від гоління допомагає уникнути небажаних знайомств, а чоловіки з консервативними поглядами на життя й зовсім її оминають. Елдіна ж наголошує, що кожна людина має право самостійно робити вибір, як їй виглядати, а нав'язані стереотипи та подвійні стандарти краси варто відкидати.



Елдіна протягом 4 років не видаляє волосся на обличчі / Фото з інстаграму Елдіни Джаґаньджак

Елдіна пояснила, що у світі багато чоловіків, які не голяться й не вищипують брови. Однак суспільство не вбачає у цьому нічого жахливого. Саме тому жінка наполягає на тому, аби подвійні стандарти краси відійшли у минуле, а стереотипи щодо жінок були зруйновані.

Робіть те, що вам комфортно, а правильні друзі будуть поруч. Я не є прихильницею чи противницею гоління, але я виступаю за права мати вибір. Треба розуміти, що у багатьох регіонах світу жінки дійсно мають більш помітне і темне волосся, тож їх підштовхують до зміни своєї зовнішності більше, аніж жінок, наприклад, у Скандинавії, де волосся у людей загалом світліше та менш помітне,

– заявила Елдіна.