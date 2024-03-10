Найбільший бюст у світі: американка розповіла, як живе з грудьми, що важать понад 50 кілограмів

66-річна американка Енні Гокінс-Тернер має найбільші груди у світі. Жінка страждає на гігантомастію – збільшення тканин грудей. Нині її бюст важить понад 50 кілограмів.

Американка категорично відмовляється від пластичної операції зі зменшення грудей, попри труднощі, які ті створюють. Як живе жінка, розповідаємо далі.

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Як живе жінка з найбільшими грудьми у світі

З дитинства Енні Гокінс-Тернер страждає на гігантомастію – збільшення тканин грудей. Нині її бюст важить понад 50 кілограмів, його розмір оцінюють як 106ZZZZ.

У школі з Енні знущалися та сміялися. В університеті вона також привертала загальну увагу та соромилася. Дівчина боялася опинитися оголеною навіть перед своїм хлопцем. У 1990-ті роки її груди було внесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільші у світі.

Як виглядає жінка з найбільшими грудьми у світі: дивіться фото

В Енні є спеціальне автокрісло, яке допомагає їй пересуватися, а ремінь безпеки виготовлений на замовлення. Сходами жінка підіймається або спускається тільки боком, інакше можна впасти через важкість грудей. Їй доводиться відводити одну з грудей убік, щоб дотягнутися до ніг і взутися. А щоб устати з ліжка, потрібно перевертатися на живіт.

Я завжди намагаюся захистити спину та руки. Люди думають, що величезні груди викликають сильний біль у спині. Повірте, для мене це в основному ноги. Я дуже вдячна за те, що мої величезні груди зробили для мене. Вони профінансували два будинки, освіту дітей і чудові відпустки,

– розповідала американка в інтерв'ю The Sun.

Енні зазначила, що ще 1996 року створила в мережі сторінку під ніком Norma Stitz, якою користується вже понад 20 років. Вона розміщує записи еротичного змісту, які приносять їй величезний дохід. За перший рік такої "роботи" вона заробила свої перші 50 тисяч доларів. Згодом дохід жінки перевищив 1 мільйон доларів, що дало їй змогу жити в достатку та подорожувати по всьому світу.