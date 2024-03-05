Як жінка встановила такий оригінальний рекорд та що відомо про її унікальний язик, розповідаємо далі.

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Як жінка встановила унікальний рекорд

Мешканка Портленда Дженні Дювандер розповіла, що разом із сином читала Книгу рекордів Гіннеса 2023 року, коли побачила, що існує така категорія рекордів.

Дювандер сказала, що завжди знала, що має великий язик, і вимірявши його вдома, запідозрила, що він може бути рекордним.

Її стоматолог провів офіційний вимір, обернувши зубну нитку навколо її язика, а потім виміряв її.

Виявилося, що Дженні має язик окружністю 13,25 сантиметра. Це найбільший показник серед жінок у світі. Для контексту, середня банка газованої води має висоту 12,2 сантиметра.

Як виглядає власниця рекордного язика: дивіться відео

Нова рекордсменка заявила, що пишається своїм незвичайним язиком.

Язики не такі вже й красиві, чи не так? Але вони доволі круті. Це чисті м'язи, і такі рухливі. Якщо замислитися, язик – єдиний м'яз, який може вільно рухатися в такий спосіб. Ми весь час використовуємо його, щоб говорити та їсти. Він рухається цілий день і ніколи не втомлюється,

– сказала жінка.

Вона також поділилася, що її масивні м'язи рота стають у пригоді, коли вона грає на флейті, адже "сильний язик дуже корисний для гри швидких нот".