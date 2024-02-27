Який вигляд жінка мала до екстремального перевтілення та якою вона є зараз, розповідаємо далі.

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Як виглядає жінка з найбільшими у світі губами

Болгарська блогерка Андреа Іванова почала робити процедури зі збільшення губ ще у 2018 році. Тоді вона мріяла мати вигляд як лялька Братц.

Нещодавно Андреа зробила шість процедур за один день. Вона поїхала заради цього до Німеччини, оскільки її косметолог відмовився вводити ін’єкції краси.

Мій лікар боявся вводити мені в губи більше гіалуронової кислоти, але я була непохитна в тому, що хочу більшого і не зупинюся. Я хотіла зробити шість процедур одночасно, тому що досі я завжди робила їх на різні ділянки обличчя в різні дні. Але цього разу я хотіла проекспериментувати на собі, щоб побачити, як багато ін'єкцій та кількість наповнювачів вплинуть на моє тіло. Це досить екстремально, тому що ніколи раніше не робила стільки ін'єкцій за один день. На моєму обличчі одночасно було максимум три,

– розповіла жінка.

Вона витратила близько тисячі доларів на корекцію, збільшення та подовження підборіддя, корекцію щелепи та збільшення губ, а також збільшення вилиць.

Як жінка виглядає зараз: дивіться фото

У мене зараз болить все обличчя, сильно болить щелепа та підборіддя. Мені важко усміхатися через біль у вилицях та відчуття стягування обличчя. Це нормально після цих процедур, тому що філер ще не прижився. Мої губи не болять, я відчуваю лише невеликий дискомфорт, але саме там у мене найбільше філера і там мені робили ін'єкції найбільше разів. Що більше філера, то менше болить ця область. Мені зараз трохи важко їсти, але через декілька днів все буде гаразд,

– зізналась блогерка.

Андреа визнала, що "існують ризики, такі як запалення та підвищення температури тіла, особливо за такої великої кількості одразу", але це її не зупинило, попри те, що їй "подобається" те, як вона вигляд має зараз.

Вона додала, що зараз у неї є набряк обличчя і синці, але це нормально через велику кількість голок.

Жінка наголошує, що їй подобається, який вигляд вона має зараз, і вона не планує зупинятися.