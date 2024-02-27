Как женщина выглядела до экстремального перевоплощения и какой она есть сейчас, рассказываем дальше.

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Как выглядит женщина с самыми большими в мире губами

Болгарская блогерша Андреа Иванова начала делать процедуры по увеличению губ еще в 2018 году. Тогда она мечтала выглядеть как кукла Братц.

Недавно Андреа сделала шесть процедур за один день. Она поехала ради этого в Германию, поскольку ее косметолог отказался вводить инъекции красоты.

Мой врач боялся вводить мне в губы больше гиалуроновой кислоты, но я была непреклонна в том, что хочу большего и не остановлюсь. Я хотела сделать шесть процедур одновременно, потому что до сих пор я всегда делала их на разные участки лица в разные дни. Но в этот раз я хотела поэкспериментировать на себе, чтобы увидеть, как много инъекций и количество наполнителей повлияют на мое тело. Это довольно экстремально, потому что никогда раньше не делала столько инъекций за один день. На моем лице одновременно было максимум три,

– рассказала женщина.

Она потратила около тысячи долларов на коррекцию, увеличение и удлинение подбородка, коррекцию челюсти и увеличение губ, а также увеличение скул.

Как женщина выглядит сейчас: смотрите фото

У меня сейчас болит все лицо, сильно болит челюсть и подбородок. Мне трудно улыбаться из-за боли в скулах и ощущения стягивания лица. Это нормально после этих процедур, потому что филлер еще не прижился. Мои губы не болят, я чувствую лишь небольшой дискомфорт, но именно там у меня больше всего филлера и там мне делали инъекции больше всего раз. Чем больше филлера, тем меньше болит эта область. Мне сейчас немного трудно есть, но через несколько дней все будет хорошо,

– призналась блогерша.

Андреа признала, что "существуют риски, такие как воспаление и повышение температуры тела, особенно при таком большом количестве сразу", но это ее не остановило, несмотря на то, что ей "нравится" то, как она выглядит сейчас.

Она добавила, что сейчас у нее есть отек лица и синяки, но это нормально из-за большого количества игл.

Женщина отмечает, что ей нравится, как она выглядит сейчас, и она не планирует останавливаться.