Попри оманливий вигляд стародавньої фортеці, цей прихований від сторонніх очей замок Комптон насправді є чимось іншим і може бути пов'язаний із заснуванням колоній, які згодом утворили Сполучені Штати Америки. Будівлю зовні схожу на військове укріплення назвали справжньою "перлиною Великої Британії".

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Замку понад 600 років

Особливо це місце подобається дітям.

Замок, розташований неподалік від міста Пейгнтон у Девоні, є власністю Національного тресту. Він називається замком і має вигляд фортеці, але насправді це укріплена садиба із середньовічною історією, яка бере свій початок у 1300-х роках.



Укріплена садиба схожа на замок / National Trust

Протягом понад 600 років будівля належить членам однієї родини. Сьогодні це будинок сім'ї Гілберт, але спочатку земля належала родині де Комптон. Шлюб Джоан де Комптон і Джеффрі Гілберта 1329 року об'єднав ці дві сім'ї, і відтоді саме Гілберти добудовували, змінювали та реставрували замок.