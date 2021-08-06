Ви побачите чарівну трансформацію, як невпевнені юнаки та юначки перетворюються у розкішних леді та джентльменів ближче до 30 чи вже далеко за 30 років. Не забувайте, що ніколи не пізно змінити себе, якщо вас щось не влаштовує. Головне – це бажання! А вік – просто формальність.
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"У 20 років я був схожий на троля, в 30 – перетворився на людину"
Фото reddit 7fingersphil
"Більше я не вважаю себе некрасивою"
Фото reddit elasticharp
17 років та 30 років
Фото reddit derek-himself
Познайомився з дівчиною на вечірці 8 років тому. З того часу ми не бачилися, а недавно нас обох запросили на весілля. Час явно пішов нам на користь
Фото reddit DancingLegumes
"Після 30 вирішив піти в моделі"
Фото reddit johnnyzli
"Ніколи не пізно змінювати себе. 27 років та 37 років"
Фото reddit Brokenpun4one
Подорослішав
Фото reddit ten_ton_dangus
Дівчина почуває себе прекрасно!
Фото reddit SparkleTits7
"В школі мені сказали, що я ніколи не буду моделлю. Зараз мені 30, і мої фото активно публікують. Не дозволяйте говорити іншим, що ви чогось не зможете"
Фото reddit PunkyJ88
Вау!
Фото reddit melon_can
Різниця в 10 років
Фото reddit LeNouvelHomme
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В 30 років дівчина виглядає на 20!
Фото reddit buzzyzoe