Ви побачите чарівну трансформацію, як невпевнені юнаки та юначки перетворюються у розкішних леді та джентльменів ближче до 30 чи вже далеко за 30 років. Не забувайте, що ніколи не пізно змінити себе, якщо вас щось не влаштовує. Головне – це бажання! А вік – просто формальність.

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"У 20 років я був схожий на троля, в 30 – перетворився на людину"

Фото reddit 7fingersphil

"Більше я не вважаю себе некрасивою"

Фото reddit elasticharp

17 років та 30 років

Фото reddit derek-himself

Познайомився з дівчиною на вечірці 8 років тому. З того часу ми не бачилися, а недавно нас обох запросили на весілля. Час явно пішов нам на користь

Фото reddit DancingLegumes

"Після 30 вирішив піти в моделі"

Фото reddit johnnyzli

"Ніколи не пізно змінювати себе. 27 років та 37 років"

Фото reddit Brokenpun4one

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO.

Подорослішав

Фото reddit ten_ton_dangus

Дівчина почуває себе прекрасно!

Фото reddit SparkleTits7

"В школі мені сказали, що я ніколи не буду моделлю. Зараз мені 30, і мої фото активно публікують. Не дозволяйте говорити іншим, що ви чогось не зможете"

Фото reddit PunkyJ88

Вау!

Фото reddit melon_can

Різниця в 10 років

Фото reddit LeNouvelHomme

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В 30 років дівчина виглядає на 20!

Фото reddit buzzyzoe