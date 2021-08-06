Вы увидите волшебную трансформацию, как неуверенные мальчики и девушки превращаются в роскошных леди и джентльменов ближе к 30 или уже далеко за 30 лет. Не забывайте, что никогда не поздно изменить себя, если вас что-то не устраивает. Главное – это желание! А возраст – просто формальность.

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"В 20 лет я был похож на тролля, в 30 – превратился в человека"

Фото reddit 7fingersphil

"Больше я не считаю себя некрасивой"

Фото reddit elasticharp

17 лет и 30 лет

Фото reddit derek-himself

Познакомился с девушкой на вечеринке 8 лет назад. С тех пор мы не виделись, а недавно нас обоих пригласили на свадьбу. Время явно пошло нам на пользу

Фото reddit DancingLegumes

"После 30 решил пойти в модели"

Фото reddit johnnyzli

"Никогда не поздно менять себя. 27 лет и 37 лет"

Фото reddit Brokenpun4one

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Повзрослел

Фото reddit ten_ton_dangus

Девушка чувствует себя прекрасно!

Фото reddit SparkleTits7

"В школе мне сказали, что я никогда не буду моделью. Сейчас мне 30, и мои фото активно публикуют. Не позволяйте говорить другим, что вы чего-то не сможете"

Фото reddit PunkyJ88

Вау!

Фото reddit melon_can

Разница в 10 лет

Фото reddit LeNouvelHomme

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В 30 лет девушка выглядит на 20!

Фото reddit buzzyzoe