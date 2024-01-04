Загалом цей тренд вже був популярним у 90-х та 2000-х роках, але зараз зумери його відроджують. Як виглядає сучасна адаптація старої модної тенденції й чому вона знову стає популярною, розповідаємо далі.

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Що таке фарбування chunky highlights

Зумери повертають у моду фарбування під назвою chunky highlights або більш звичне для нас мелірування. Тренд, який з'явився ще у 90-х, відроджується в оновленому вигляді й тепер іноді поєднується із прихованим фарбуванням.

Наразі хештег #ChunkyHighlights має у тікток 207 мільйонів переглядів, оскільки молоді модниці активно демонструють відроджений стиль.

Цей тренд поступово зростає,

– підтвердив Джеймс Ерншоу, колорист і стиліст із Великобританії, зазначивши, що останнім часом це фарбування "почало ставати набагато популярнішим".

Так, нещодавно тіктокерка Бріджит Де Грейндж поділилася відео, на якому показала, що додала темні та світлі прядки до свого волосся. Ролик дівчини швидко став вірусним, оскільки її одноліткам сподобалася ця зачіска.

Як виглядає зачіска дівчини: дивіться відео

Як кажуть стилісти, фарбування chunky highlights повертається, оскільки покоління Z продовжує відроджувати тенденції моди 90-х та 2000-х, черпаючи натхнення у тогочасних ікон моди, зокрема Ліндсі Лохан, Авріл Лавін і Дженніфер Лопес.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Я думаю, що завдяки таким соціальним мережам як тікток, люди заново відкривають для себе все, що стосується двотисячних,

– пояснила перукарка Жасмін Блекбер.

Водночас, як і у випадку з багатьма іншими тенденціями минулих років, які повертаються, деякі мілленіали жахаються, побачивши, що ця зачіска знову у моді.