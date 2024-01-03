Чим модно збирати волосся у 2024 році і як створити нову трендову зачіску, розповідає 24 Канал. Гарантуємо: це не надто складніше, ніж заколоти волосся звичною шпилькою.

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Який аксесуар для волосся буде у тренді у 2024 році

Тікток блогерка та фешн-інфлюенсерка Райлі Скраггс розповіла у своєму блозі, що звичні крабики для волосся йдуть з моди. На заміну їм у 2024 році приходить французька шпилька.

З того часу, як я спробувала цю шпильку вперше, я захоплена нею. Спочатку я була трохи налякана тим, як її використовувати, але виявилося, що це досить легко. За допомогою цієї шпильки виходить створити дійсно легку зачіску,

– пояснила дівчина.

Вона також показала, як збирати волосся французькою шпилькою. Для того, щоб це зробити, за інструкцією блогерки, волосся слід зібрати біля основи голови та закрутити у французький пучок. Після цього його необхідно лише заколоти шпилькою так, як це показано на відео.

Як зібрати волосся французькою шпилькою: дивіться відео

Коли волосся буде зібране, лишається лише дістати кілька прядок біля лиця для особливої легкості та повсякденного шарму зачіски.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Райлі Скраггс також додає, що французька шпилька не тільки красиво збирає волосся, а й доволі міцно тримає його, тож впродовж дня не доведеться хвилюватися, що зачіска розпадеться.