Чем модно собирать волосы в 2024 году и как создать новую трендовую прическу, рассказывает 24 Канал. Гарантируем: это не слишком сложнее, чем заколоть волосы привычной заколкой.

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Какой аксессуар для волос будет в тренде в 2024 году

Тикток блогер и фэшн-инфлюэнсер Райли Скраггс рассказала в своем блоге, что привычные крабики для волос уходят из моды. На замену им в 2024 году приходит французская шпилька.

С тех пор как я попробовала эту шпильку впервые, я увлечена ею. Поначалу я была немного испугана тем, как ее использовать, но оказалось, что это достаточно легко. С помощью этой заколки получается создать действительно легкую прическу,

– объяснила девушка.

Она также показала, как собирать волосы французской шпилькой. Для того чтобы это сделать, по инструкции блогера, волосы следует собрать у основания головы и закрутить во французский пучок. После этого его необходимо только заколоть шпилькой так, как это показано на видео.

Как собрать волосы французской шпилькой: смотрите видео

Когда волосы будут собраны, остается только достать несколько прядей у лица для особой легкости и повседневного шарма прически.

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Райли Скраггс также добавляет, что французская шпилька не только красиво собирает волосы, но и довольно крепко держит их, так что в течение дня не придется волноваться, что прическа распадется.