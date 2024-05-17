Як виглядає цей яскравий та насичений відтінок, що легко підкреслить індивідуальність та стиль, розповідаємо далі.

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Що таке фарбування "вишнева кола"

Фарбування "вишнева кола" поєднує в собі червоні та коричневі відтінки та виглядає дуже виразно. Оформити таку зачіску досить просто: процес у цьому випадку по суті не відрізняється від звичайного мелірування.

Як виглядає трендове фарбування: дивіться фото

Водночас, щоб такий тон довше залишався яскравим та насиченим, за ним важливо правильно доглядати. Варто використовувати спеціальні шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся, а також не перегрівати локони феном чи іншими інструментами.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Кому пасує "вишнева кола"

Найкраще таке колорування пасує брюнеткам, проте урізноманітнити свій стиль за допомогою яскравих пасом можуть і блондинки чи руді.

Головне тут – правильно підібрати колір і навчитися доглядати за волоссям після фарбування.