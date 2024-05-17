Как выглядит этот яркий и насыщенный оттенок, что легко подчеркнет индивидуальность и стиль, рассказываем далее.
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Что такое окрашивание "вишневая кола"
Окрашивание "вишневая кола" сочетает в себе красные и коричневые оттенки и выглядит очень выразительно. Оформить такую прическу довольно просто: процесс в этом случае по сути не отличается от обычного мелирования.
Как выглядит трендовое окрашивание: смотрите фото
В то же время, чтобы такой тон дольше оставался ярким и насыщенным, за ним важно правильно ухаживать. Стоит использовать специальные шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, а также не перегревать локоны феном или другими инструментами.
Лучше всего такое колорирование подходит брюнеткам, однако разнообразить свой стиль с помощью ярких прядей могут и блондинки или рыжие.
Главное здесь – правильно подобрать цвет и научиться ухаживать за волосами после окрашивания.