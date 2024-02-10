Однак пошук гарного кіно до Дня Святого Валентина може вимагати багато часу. Для того, щоб ви не переймалися цим, розповідаємо про кращі стрічки, які варто переглянути на свято.

До теми Як відсвяткувати День святого Валентина: ідеї креативних побачень

День святого Валентина

Головними героями фільму стають закохані пари. Усі вони мають свої плани на майбутнє та мріють щось змінити у своєму житті. Герої сподіваються на те, що День святого Валентина принесе їм щось чарівне та романтичне.

Протягом усього фільму можна побачити чимало веселих сцен, які змушують сміятися щиро. Сюжет переповнений розвитком відносин, сварками, скандалами, непередбачуваними знайомствами та випадковими побаченнями з несподіваними закінченнями.

Трейлер фільму "День Святого Валентина": дивіться онлайн

Принцеса-наречена

У цій епічній історії про справжнє кохання є все, чого тільки можна побажати – бої на мечах, лиходії, пірати, магія, дивовижні зустрічі – і, звісно, ​​ідеальна історія кохання між принцесою та простим хлопцем.

Трейлер фільму "Принцеса-наречена": дивіться онлайн

Брудні танці

Френсіс – молода приваблива дівчина, яка є дочкою неймовірно успішних батьків. Дівчина має все, про що вона тільки може мріяти, але одного разу доля змушує її родину перебратися в інше, куди більш скромне містечко, в якому героїні ще ніколи не доводилося бувати.

Опинившись в цьому місці, вона прогулювалася вулицями міста і не знала, чим себе зайняти. Вона відчувала себе самотньою і нікому не потрібною. І хто б міг подумати, що саме зараз на її шляху з'явиться хлопець на ім'я Джонні. Він є професійним танцюристом, що присвячує творчості весь свій вільний час.

З кожним днем вони починають бачитися все частіше. І тепер дівчина, яка ніколи не танцювала, вирішує також навчитися.

Трейлер фільму "Брудні танці": дивіться онлайн

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto. У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Вічне сяйво чистого розуму

Це історія про світ майбутнього, в якому можна керувати навіть власними спогадами.

Джоель і Клементина – дві протилежності, вони як плюс і мінус, то відштовхуються один від одного, то притягуються з неймовірною силою. Вона розкута дівчина з різнокольоровими волоссям і вічними перепадами настрою, а він – нудний, вічно всім незадоволений консерватор.

Одного разу, під час сварки, імпульсивна Клем вирішує розлучитися з Джоелем і забути його назавжди.

Трейлер фільму "Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн

Подружки нареченої

Героїня фільму Енні переживає не найкращі часи у своєму житті. У любовному плані, після розставання із хлопцем, повний штиль і купа поганих спогадів, а бізнес прогорів за часів кризи. Радіти життю їй не доводиться, а тут ще подруга виходить заміж і призначає Енні головною подружкою нареченої.

Трейлер фільму "Подружки нареченої": дивіться онлайн

Вичавлюючи на своєму обличчі усмішку і зображуючи радість Енні береться за обов'язки подружки нареченої, в які входить підготовка весілля й організація дівич-вечора. Ускладнює організацію дівич-вечора знайомство з іншими подружками нареченої. Довго розмірковуючи й плануючи, не вирішивши нічого остаточно, дівчата відправляються на дівич-вечір у Вегасі. Там і починаються справжні розваги.