Стартаперам і акулам бізнесу постійно потрібен ковток мотивації. Успішна підприємиця Лера Бородіна поділилася з фоловерами цікавими фільмами провласну справу.

В погоні за щастям



В погоні за щастям \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2006

Акторський склад: Вілл Сміт, Джейден Сміт

Історія цього фільму, напевно, знайома багатьом. Батько-одинак Кріс мало заробляє, але попри все намагається зробити життя свого маленького сина щасливіше. Зарплати звичайного продавця йому не вистачає і їх виганяють з будинку.

Кріс влаштовується на роботу в боксерську контору, проте і там працює без фінансвого успіху.

Людина, яка змінила все



Людина, яка змінила все \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2011

Акторський склад: Бред Пітт, Джона Хілл, Філіп Сеймур Гоффман, Робін Райт, Кріс Пратт

Це фільм за книгою про чоловіка, який мав зробити нереальне – створити конкурентноздатну бейсбольну команду, попри малий бюджет. А хороших гравців одразу купляють. Головний герой придумує свою унікальну систему підбірки кадрів і починає на цьому заробляти.

Грунтуючись на психологічних і аналітичних аналізах, менеджер закуповує лише три гравця, і саме вони дозволяють клубу стати новою грізною силою в американській бейсбольній лізі.

Якимось неймовірним чином подивилася цей фільм вперше по кабельному років 7 тому. Ні в якому кінотеатрі. Пора переглянути. Фільм про те, що для перемоги не потрібні всі ресурси Світу,

– написала Лера Бородіна.

Соціальна мережа



Соціальна мережа \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2010

Акторський склад: Джессі Айзенберг, Ендрю Гарфілд, Джастін Тімберлейк, Армі Хаммер, Макс Мінгелла, Руні Мара

Сценарій був написаний за книгою Бена Мезрича "Мільярдери мимоволі: як створити Facebook, історія про секс, гроші, геніальності і зраду".

В основі фільму закладена реальна історія створення Facebook. Марк Цукерберг придумав спосіб зручного спілкування за допомогою інтернет. Зовсім швидко Марк стає одним з наймолодших мільйонерів світу – у 23 роки. Події, що відбуваються доводять те, що не можна завести багато друзів і не нажити ворогів.

Засновник



Засновник \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2016

Акторський склад: Майкл Кітон, Нік Офферман, Джон Керролл Лінч, Лінда Карделліні

Історія про чоловіка Реймонда Крока, який до 52 років спробував усі можливі професії. І аж потім створив мережу швидкого харчування McDonald's. Одного разу йому зробили досить велике замовлення коктейльних міксерів. Виявилося, що для ресторанчика, власниками якого були брати МакДональдси.

Головному герою дуже сподобалась закладу, і він запропонував використовувати її в глобальному масштаб. Але МакДональдси не були рішучими і Крок ризикує сам.

Тінейджер на мільярд



Тінейджер на мільярд \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2011

Акторський склад: Пачара Чіратіват, Валанлак Кумсуван, Сомбунсак Ніомсірі

Тому було 16 років і над ним знущалися однолітики. Проте, на відміну від них, він був дуже успішний, завдяки онлайн-іграм.

У 17 років він опинився на межі відрахування, але придумав для себе новий бізнес, який приносив дуже солідний дохід. У 18 – його сім'я стала банкрутом, а вже в дев'ятнадцять Том почав заробляти на водоростях. Як цьому генію все вдалося? Відповідь – у фільмі.

Такер: Людина і його мрія



Такер: Людина і його мрія \ Кадр з фільму

Рік виходу: 1988

Акторський склад: Джефф Бріджес, Джоан Аллен, Мартін Ландау, Фредерік Форрест, Ніна Семашко

Головний герой перепробував багато професій, які були пов’язані з його справжнім захопленням – машинами. Після Другої Світової війни Такер хоче втілити свою мрію у життя – виготовлення машин. Він збирає групу таких ж закоханих у справу, як і він, і в 1948 році починає виготовляти машини в Чикаго. Вони справили фурор, але у гру вступили великі компанії.

Джой



Джой \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2015

Акторський склад: Дженніфер Лоуренс, Роберт де Ніро, Бредлі Купер, Едгар Рамірес, Дайан Ледд, Вірджинія Медсен, Ізабелла Росселліні, Даша Поланко, Елізабет Рем, Сьюзен Луччі

Реальна історія про матір-одиначку Джой Мангано, яка придумала унікальну річ – самовіджимну швабру. Вона з дитинства була винахідницею. Проте її доля складалася не дуже щасливо – вона жили під одним дахом з колишнім чоловіком, своїми батьками і ще бабусею. Від цієї безвихідності вона й створює таку сенсаційну річ. Проте цього мало для успіху й Джой починає боротьбу у світі жорстокого бізнесу.

Клуб молодих мільярдерів



Клуб молодих мільярдерів \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2018

Акторський склад: Терон Еджертон, Емма Робертс, Сьюкі Вотерхаус, Кевін Спейсі, Кері Елвіс

Це красивий фільм про аферистів і пропагандистів успішного успіху. Події відбуваються в Лос-Анджелесі на початку 80-х років минулого століття. Група харизматичних і добре освічених молодих людей розробляє відмінний план, щоби провернути прибуткову аферу. І, здавалося, що все вже вийшло і "золоті" час настав, але хлопці стали заручниками своєї ж схеми.

Шеф Адам Джонс



Шеф Адам Джонс \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2015

Акторський склад: Бредлі Купер, Сієнна Міллер, Омар Сі, Даніель Брюль, Ріккардо Скамарчіо, Ума Турман

Історія про шеф-кухаря, який втратив все через наркотики та “синдром відміника”. Він залишається без власного ресторану в Парижі, у якого був низький рейтинг. Адам вирішує не здаватися і знову збирає свою команду, перебудовує лондонський ресторан з надією отримати третю зірку Мішлєн.