Фільми про успішних бізнесменів: підбірка від Лєри Бородіної
Стартаперам і акулам бізнесу постійно потрібен ковток мотивації. Успішна підприємиця Лера Бородіна поділилася з фоловерами цікавими фільмами провласну справу.
В погоні за щастям
В погоні за щастям \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2006
Акторський склад: Вілл Сміт, Джейден Сміт
Історія цього фільму, напевно, знайома багатьом. Батько-одинак Кріс мало заробляє, але попри все намагається зробити життя свого маленького сина щасливіше. Зарплати звичайного продавця йому не вистачає і їх виганяють з будинку.
Кріс влаштовується на роботу в боксерську контору, проте і там працює без фінансвого успіху.
Людина, яка змінила все
Людина, яка змінила все \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2011
Акторський склад: Бред Пітт, Джона Хілл, Філіп Сеймур Гоффман, Робін Райт, Кріс Пратт
Це фільм за книгою про чоловіка, який мав зробити нереальне – створити конкурентноздатну бейсбольну команду, попри малий бюджет. А хороших гравців одразу купляють. Головний герой придумує свою унікальну систему підбірки кадрів і починає на цьому заробляти.
Грунтуючись на психологічних і аналітичних аналізах, менеджер закуповує лише три гравця, і саме вони дозволяють клубу стати новою грізною силою в американській бейсбольній лізі.
Якимось неймовірним чином подивилася цей фільм вперше по кабельному років 7 тому. Ні в якому кінотеатрі. Пора переглянути. Фільм про те, що для перемоги не потрібні всі ресурси Світу,
– написала Лера Бородіна.
Соціальна мережа
Соціальна мережа \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2010
Акторський склад: Джессі Айзенберг, Ендрю Гарфілд, Джастін Тімберлейк, Армі Хаммер, Макс Мінгелла, Руні Мара
Сценарій був написаний за книгою Бена Мезрича "Мільярдери мимоволі: як створити Facebook, історія про секс, гроші, геніальності і зраду".
В основі фільму закладена реальна історія створення Facebook. Марк Цукерберг придумав спосіб зручного спілкування за допомогою інтернет. Зовсім швидко Марк стає одним з наймолодших мільйонерів світу – у 23 роки. Події, що відбуваються доводять те, що не можна завести багато друзів і не нажити ворогів.
Засновник
Засновник \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2016
Акторський склад: Майкл Кітон, Нік Офферман, Джон Керролл Лінч, Лінда Карделліні
Історія про чоловіка Реймонда Крока, який до 52 років спробував усі можливі професії. І аж потім створив мережу швидкого харчування McDonald's. Одного разу йому зробили досить велике замовлення коктейльних міксерів. Виявилося, що для ресторанчика, власниками якого були брати МакДональдси.
Головному герою дуже сподобалась закладу, і він запропонував використовувати її в глобальному масштаб. Але МакДональдси не були рішучими і Крок ризикує сам.
Тінейджер на мільярд
Тінейджер на мільярд \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2011
Акторський склад: Пачара Чіратіват, Валанлак Кумсуван, Сомбунсак Ніомсірі
Тому було 16 років і над ним знущалися однолітики. Проте, на відміну від них, він був дуже успішний, завдяки онлайн-іграм.
У 17 років він опинився на межі відрахування, але придумав для себе новий бізнес, який приносив дуже солідний дохід. У 18 – його сім'я стала банкрутом, а вже в дев'ятнадцять Том почав заробляти на водоростях. Як цьому генію все вдалося? Відповідь – у фільмі.
Такер: Людина і його мрія
Такер: Людина і його мрія \ Кадр з фільму
Рік виходу: 1988
Акторський склад: Джефф Бріджес, Джоан Аллен, Мартін Ландау, Фредерік Форрест, Ніна Семашко
Головний герой перепробував багато професій, які були пов’язані з його справжнім захопленням – машинами. Після Другої Світової війни Такер хоче втілити свою мрію у життя – виготовлення машин. Він збирає групу таких ж закоханих у справу, як і він, і в 1948 році починає виготовляти машини в Чикаго. Вони справили фурор, але у гру вступили великі компанії.
Джой
Джой \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2015
Акторський склад: Дженніфер Лоуренс, Роберт де Ніро, Бредлі Купер, Едгар Рамірес, Дайан Ледд, Вірджинія Медсен, Ізабелла Росселліні, Даша Поланко, Елізабет Рем, Сьюзен Луччі
Реальна історія про матір-одиначку Джой Мангано, яка придумала унікальну річ – самовіджимну швабру. Вона з дитинства була винахідницею. Проте її доля складалася не дуже щасливо – вона жили під одним дахом з колишнім чоловіком, своїми батьками і ще бабусею. Від цієї безвихідності вона й створює таку сенсаційну річ. Проте цього мало для успіху й Джой починає боротьбу у світі жорстокого бізнесу.
Клуб молодих мільярдерів
Клуб молодих мільярдерів \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2018
Акторський склад: Терон Еджертон, Емма Робертс, Сьюкі Вотерхаус, Кевін Спейсі, Кері Елвіс
Це красивий фільм про аферистів і пропагандистів успішного успіху. Події відбуваються в Лос-Анджелесі на початку 80-х років минулого століття. Група харизматичних і добре освічених молодих людей розробляє відмінний план, щоби провернути прибуткову аферу. І, здавалося, що все вже вийшло і "золоті" час настав, але хлопці стали заручниками своєї ж схеми.
Шеф Адам Джонс
Шеф Адам Джонс \ Кадр з фільму
Рік виходу: 2015
Акторський склад: Бредлі Купер, Сієнна Міллер, Омар Сі, Даніель Брюль, Ріккардо Скамарчіо, Ума Турман
Історія про шеф-кухаря, який втратив все через наркотики та “синдром відміника”. Він залишається без власного ресторану в Парижі, у якого був низький рейтинг. Адам вирішує не здаватися і знову збирає свою команду, перебудовує лондонський ресторан з надією отримати третю зірку Мішлєн.
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