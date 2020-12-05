Стартаперам и акулам бизнеса постоянно нужен глоток мотивации. Успешная предпринимательница Лера Бородина поделилась с фолловерами интересными фильмами о собственном деле.

В погоне за счастьем



В погоне за счастьем\ Кадр из фильма

Год выхода: 2006

Актерский состав: Вилл Смит, Джейден Смит

История этого фильма, наверное, знакома многим. Отец-одиночка Крис мало зарабатывает, но несмотря на все пытается сделать жизнь своего маленького сына счастливее. Зарплаты обычного продавца ему не хватает и их выгоняют из дома.

Крис устраивается на работу в боксерскую контору, однако и там работает без финансевого успеха.

Человек, который изменил все



Человек, который изменил все \ Кадр из фильма

Год выхода: 2011

Актерский состав: Бред Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Гоффман, Робин Райт, Крис Пратт

Это фильм по книге о мужчине, который должен был сделать нереальное – создать конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря на малый бюджет. А хороших игроков сразу покупают. Главный герой придумывает свою уникальную систему подборки кадров и начинает на этом зарабатывать.

Основываясь на психологических и аналитических анализах, менеджер закупает всего три игрока, и именно они позволяют клубу стать новой силой в американской бейсбольной лиге.

Каким-то невероятным образом посмотрела этот фильм впервые по кабельному лет 7 назад. Не в кинотеатре. Пора пересмотреть. Фильм о том, что для победы не нужны все ресурсы Мира,

– написала Лера Бородина.

Социальная сеть



Социальна сеть \ Кадр из фильма

Год выхода: 2010

Актерский состав: Джесси Айзенберг, Ендрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер, Макс Мингелла, Руни Мара

Сценарий был написан по книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создать Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".

В основе фильма заложена реальная история создания Facebook. Марк Цукерберг придумал способ удобного общения с помощью интернета. Совсем скоро Марк становится одним из самых молодых миллионеров мира – в 23 года. События доказывают то, что нельзя завести много друзей и не нажить врагов.

Основатель



Основатель \ Кадр из фильма

Год выхода: 2016

Актерский состав: Майкл Кіион, Ник Офферман, Джон Керролл Линч, Линда Карделлини

История о мужчине Реймонда Крока, который до 52 лет попытался все возможные профессии. И только потом создал сеть быстрого питания McDonald's. Однажды ему сделали достаточно большой заказ коктейльных миксеров. Оказалось, что для ресторанчика, владельцами которого были братья МакДональдсы.

Главному герою очень понравилось заведения, и он предложил использовать ее в глобальном масштабе. Но МакДональдсы ни были решительными и Крок рискует сам.

Тинейджер на миллиард



Тинейджер на миллиад \ Кадр из фильма

Год выхода: 2011

Актерский состав: Пачара Чиративат, Валанлак Кумсуван, Сомбунсак Ниомири

Тому было 16 лет и над ним издевались сверстники. Однако, в отличие от них, он был очень успешен, благодаря онлайн-играм.

В 17 лет он оказался на грани отчисления, но придумал для себя новый бизнес, который приносил очень солидный доход. В 18 – его семья стала банкротом, а уже в девятнадцать Том начал зарабатывать на водорослях. Как это гению все удалось? Ответ – в фильме.

Такер: Человек и его мечта



Такер: Человек и его мечта \ Кадр из фильма

Год выхода: 1988

Актерский состав: Джефф Бриджес, Джоан Аллен, Мартин Ландау, Фредерик Форрест, Нина Семашко

Главный герой перепробовал много профессий, которые были связаны с его настоящим увлечением – машинами. После Второй мировой войны Такер хочет воплотить свою мечту в жизнь – изготовление машин. С группой таких же влюбленных в дело, как и он, и в 1948 году начинает производить машины в Чикаго. Они произвели фурор, но в игру вступили крупные компании.

Джой



Джой \ Кадр з фільму

Год выхода: 2015

Акторський склад: Дженнифер Лоуренс, Роберт де Ниро, Бредли Купер, Едгар Рамирес, Дайан Ледд, Вирджиния Медсен, Изабелла Росселлини, Даша Поланко, Елизабет Рем, Сюзен Луччи

Реальная история о матери-одиночке Джой Мангано, которая придумала уникальную вещь – самоотжимающуюся швабру. Она с детства была изобретательницей. Однако ее судьба складывалась не очень счастливо – она жила под одной крышей с бывшим мужем, своими родителями и еще бабушкой. От этой безысходности она и создает такую сенсационную вещь. Однако этого мало для успеха и Джой начинает борьбу в мире жестокого бизнеса.

Клуб молодых миллиардеров



Клуб молодых миллиардеров​ \ Кадр из фільму

Год выхода: 2018

Актерский состав: Терон Еджертон, Емма Робертс, Сюки Вотерхаус, Кевин Спейси, Кери Елвис

Это красивый фильм о аферистов и пропагандистов успешного успеха. События происходят в Лос-Анджелесе в начале 80-х годов прошлого века. Группа харизматичных и хорошо образованных молодых людей разрабатывает отличный план, чтобы провернуть выгодную аферу. И, казалось, что все уже получилось и "золотое" время пришло, но ребята стали заложниками своей же схемы.

Шеф Адам Джонс



Шеф Адам Джонс \ Кадр из фильма

Год выхода: 2015

Актерский состав: Бредли Купер, Сиенна Миллер, Омар Си, Даниель Брюль, Риккардо Скамарчио, Ума Турман

История о шеф-поваре, который потерял все из-за наркотиков и "синдрома отличника". Он остается без собственного ресторана в Париже, у которого был низкий рейтинг. Адам решает не сдаваться и снова собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан в надежде получить третью звезду Мишлен.