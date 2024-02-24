Які шоу з зимовою атмосферою переглянути, щоб зануритися у світ снігів та морозів, розповідаємо далі.

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Вбивство на краю світу

Цей захопливий детективний серіал покаже неймовірні краєвиди Ісландії та розповість про 24-річну Дарбі Гарт – хакера і детектива-аматора із Нью-Йорка.

Якось із дівчиною виходить на зв'язок мільярдер-затворник Енді Ронсон, який запрошує її та ще кілька обдарованих людей у свій маєток в Ісландії, щоб обговорити роль технологій у забезпеченні майбутнього людства.

Коли в усамітненому особняку відбувається вбивство, Дарбі береться вистежити й зловити вбивцю, перш ніж він завдасть нового удару.

Трейлер "Вбивство на краю світу": дивіться онлайн

Снігова спільнота

Це шоу сповнене неочікуваних поворотів, приголомшливих кадрів та захопливих проявів зимової стихії.

Фільм розповідає про авіакатастрофу в Андах, яка стала наріжним каменем життя для пасажирів, що вижили. Спочатку політ був наповнений сміхом та ентузіазмом, адже на борту знаходилася команда з регбі, сповнена рішучості здобути перемогу.

Однак життя підносить свої несподіванки, і пасажири потрапляють в крижану глушину, позбавлені зв'язку та можливості навіть подати сигнал SOS. Тепер їхній єдиний союзник – воля до виживання.

Трейлер "Снігова спільнота": дивіться онлайн

Ліллехаммер

Це комедійно-драматичний кримінальний серіал, що розповідає про чоловіка на ім'я Френк Тальяно, який колись був членом мафіозної організації у Нью-Йорку. Однак після того, як він зрадив свого боса і став свідком у федеральному судовому процесі, йому довелося приховуватися.

Згідно з програмою захисту свідків, Френк переїжджає до Ліллехаммера – невеликого містечка в Норвегії, яке колись приймало зимові Олімпійські ігри. Френк мріє про нове життя, перебуваючи в місці з чистим повітрям, білим снігом та гарними людьми.

Цей серіал привертає увагу глядачів своєю унікальною комбінацією драми, комедії та кримінального сюжету, а також красою зимових краєвидів.

Трейлер "Ліллехаммер": дивіться онлайн

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto. У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Фарґо

Є кілька способів насолодитися цієї холодною, зимовою та моторошною історією про вбивство. Можна переглянути однойменну оскароносну картину братів Коен, що розповідає про місцеву шерифку, яка розслідує серію вбивств, пов’язаних із викраденням. Або також можна обрати серіал, що розповість про різноманітних персонажів, історії яких перетинаються в невеликому містечку Фарґо та розгортаються довкола кримінальних інцидентів.

Трейлер фільму "Фарґо": дивіться онлайн

Вічне сяйво чистого розуму

Це історія про майбутнє, яка наповнена розкішними зимовими сценами, та розповідає про світ, де можна керувати навіть власними спогадами.

Джоель і Клементина – дві протилежності, вони як плюс і мінус, то відштовхуються один від одного, то притягуються з неймовірною силою.

Трейлер "Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн

Вона розкута дівчина з різнокольоровими волоссям і вічними перепадами настрою, а він – нудний, вічно всім незадоволений консерватор.

Одного разу, під час сварки, імпульсивна Клем вирішує розлучитися з Джоелем і забути його назавжди.