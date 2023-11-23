І ні, мова не йде про легендарні брошки Її Величності. Річ тут в елементі макіяжу, пише 24 Канал.

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Кейт Міддлтон обирає зовсім іншу помаду

У річ тут саме в помаді, а радше у її кольорах. Як відомо, королева Єлизавета ІІ була палкою прихильницею яскравих губ, тому для макіяжу на урочисті виходи чи інші заходи, Її Величність часто обирала червону або темно-рожеву помаду. Яскраві губи підкреслювали стиль британської королеви та стали свого роду її "фішкою" на рівні з брошками.

До слова, яскраві помади вважалися порушенням королівських правил, але це не було перешкодою для королеви, котра була неабиякою прихильницею яскравих губ

Королева Єлизавета
Королева Єлизавета ІІ надавала перевагу яскравим кольорам помади / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон у багатьох речах, які стосуються стилю, наслідує Єлизавету ІІ, однак б'юті-прийому з яскравими губами уникає. Натомість принцеса Уельська обирає більш спокійні та теплі тони. Винятком було тільки її весілля з принцом Вільямом. Тоді до свого макіяжу наречена обрала рожеву помаду, але вона не була такою яскравою, як ті, які використовувала Єлизавета ІІ.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон полюбляє більш спокійні кольори помади / Фото Getty Images