І ні, мова не йде про легендарні брошки Її Величності. Річ тут в елементі макіяжу, пише 24 Канал.

Цікаво Святковий макіяж від Гейлі Бібер: образ, який може повторити кожна

Кейт Міддлтон обирає зовсім іншу помаду

У річ тут саме в помаді, а радше у її кольорах. Як відомо, королева Єлизавета ІІ була палкою прихильницею яскравих губ, тому для макіяжу на урочисті виходи чи інші заходи, Її Величність часто обирала червону або темно-рожеву помаду. Яскраві губи підкреслювали стиль британської королеви та стали свого роду її "фішкою" на рівні з брошками.

До слова, яскраві помади вважалися порушенням королівських правил, але це не було перешкодою для королеви, котра була неабиякою прихильницею яскравих губ



Королева Єлизавета ІІ надавала перевагу яскравим кольорам помади / Фото Getty Images

Кейт Міддлтон у багатьох речах, які стосуються стилю, наслідує Єлизавету ІІ, однак б'юті-прийому з яскравими губами уникає. Натомість принцеса Уельська обирає більш спокійні та теплі тони. Винятком було тільки її весілля з принцом Вільямом. Тоді до свого макіяжу наречена обрала рожеву помаду, але вона не була такою яскравою, як ті, які використовувала Єлизавета ІІ.



Кейт Міддлтон полюбляє більш спокійні кольори помади / Фото Getty Images