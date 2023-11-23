Сьогодні розкриваємо деталі образу від Гейлі Бібер та розповідаємо, як повторити такий макіяж вдома. До речі, зробити це досить легко, адже інфлюенсерка використовує продукти, аналоги яких можна знайти майже у кожній косметичці.

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Нещодавно 27-річна модель Гейлі Бібер показала свій макіяж для святкового сезону. Вона поділилася відео, на якому створює образ у стилі "Sugar plum fairy" (Феї Драже) у тікток.

Коли мені було 16 років, я була Феєю Драже у “Лускунчику”. Це моя сучасна версія того макіяжу. Такий образ – мій вибір для святкового сезону!,

– написала Бібер в описі відео.

Композиція "Танець Феї Драже" з "Лускунчика" грала упродовж всього відео, поки Гейлі Бібер робила макіяж.

Цікаво, що це зовсім не складний образ. Такий макіяж легко можна буде повторити вдома, повторюючи дії Гейлі Бібер.

Як повторити образ Гейлі Бібер вдома: дивіться відео

На відео можна помітити, як вона наносить консилер під очі, ніжно-рожеві рум’яна на щоки, додає ледь помітний мерехтливий хайлайтер і легкий бронзер на щоки та під брови. Потім модель накладає світло-рожеві сяючі тіні, які доповнює блискітками для ще більшого мерехтіння.

Гейлі Бібер також показала, як створила ефект ламінування брів. Після чого вона нанесла ще більше хайлайтеру на верхню частину вилиць і кінчик носа.

Далі модель додала деякі завершальні штрихи, зокрема намалювала веснянки на носі, і нанесла насичено-ліловий олівець для губ. Майже готовий образ вона доповнила тінтом для губ зі смаком "Jelly Bean" від свого бренду Rhode.

