Такого ефекту він досягає завдяки зйомці на довгій витримці. Залежно від того, наскільки детальна композиція, процес створення може зайняти близько тижня, щоб навчитися малювати зображення світлом.

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Перший світловий образ

Світловим живописом Ханну Хухтамо займається з 2008 року. Але свій перший образ він створив ще у 1990-х роках. Тоді він знімав музичний гурт і хотів намалювати запальничкою пентаграму, тому відкрив затвор своєї камери та зробив малюнок світлом. Спочатку Ханну не надав цьому особливого значення, але через кілька років він побачив витвори інших світлових митців. Його настільки це захопило, що він почав займатися цим професійно.



Фотограф створює химерні істоти за допомогою світла / Фото Ханну Хухтамо

Створення світлових картин

Кожен твір Ханну починає з ескізу, перш ніж звернутися до своїх фотоінструментів.

Потім він переходить до вибору локації для зйомки. Це може бути будь-яке місце – від покинутої будівлі до густого лісу чи широких озер.

Коли вже є малюнок і місце для зйомки, тоді фотограф починає створювати свої сюрреалістичні фотографії.

Він використовує різні джерела освітлення, щоб домогтися потрібного результату.

Цікаво те, що Хухтамо не може побачити, що саме він намалював, поки не завершиться експозиція.

У цьому є щось чарівне. Коли ви малюєте речі із зав'язаними очима, ви повинні повністю зосередитися на рухах тіла та пам’яті м’язів. Це складно, але й винагороджує. Такий досвід викликає бажання розширювати межі все вище і вище. Я вважаю, що це дійсно надихаючий спосіб висловитись,

– сказав фотограф.

Сам процес зйомок Хухтамо називає медитативним і порівнює його з вивченням хореографії. У закулісному відео, яке зняла його дружина Санна, можна побачити його рухи, коли він малює двох лебедів.

Лебеді, намальовані світлом: дивіться відео

Світлові картини Ханну



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо

