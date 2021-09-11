Такого эффекта он достигает благодаря съемке на длинной выдержке. В зависимости от того, насколько подробна композиция, процесс создания может занять около недели, чтобы научиться рисовать изображение светом.

Читайте также Художник троллит людей в Photoshop: он воспринимает просьбу слишком буквально

Первый световой образ

Световой живописью Ханну Хухтамо занимается с 2008 года. Но свой первый образ он создал еще в 1990-х годах. Тогда он снимал музыкальную группу и хотел нарисовать зажигалкой пентаграмму, поэтому открыл затвор своей камеры и сделал рисунок светом. Сначала Ханну не придал этому особого значения, но через несколько лет он увидел произведения других световых художников. Его настолько это увлекло, что он начал заниматься этим профессионально.



Фотограф создает причудливых существ с помощью света / Фото Ханну Хухтамо

Создание световых картин

Каждое произведение Ханну начинает с эскиза, прежде чем обратиться к своим фотоинструментам.

Затем он переходит к выбору локации для съемки. Это может быть любое место – от заброшенного здания до густого леса или широких озер.

Когда уже есть рисунок и место для съемки, тогда фотограф начинает создавать свои сюрреалистические фотографии.

Он использует различные источники освещения, чтобы добиться нужного результата.

Интересно то, что Хухтамо не может увидеть, что именно он нарисовал, пока не завершится экспозиция.

В этом есть что-то волшебное. Когда вы рисуете вещи с завязанными глазами, вы должны полностью сосредоточиться на движениях тела и памяти мышц. Это сложно, но и вознаграждает. Такой опыт вызывает желание расширять границы все выше и выше. Я считаю, что это действительно вдохновляющий способ высказаться,

– сказал фотограф.

Сам процесс съемок Хухтамо называет медитативным и сравнивает его с изучением хореографии. В закулисном видео, которое сняла его жена Санна, можно увидеть его движения, когда он рисует двоих лебедей.

Лебеди, нарисованные светом: смотрите видео

Световые картины Ханну



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо



Фото Ханну Хухтамо

