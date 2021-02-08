Як це знято: фотограф показує, як насправді створюють красиві кадри на фотосесіях – 20 фото

Джерело:boredpanda
Для того, щоб отримати вражаючі кадри, фотографи вдаються до різноманітних хитрощів. Фотограф на ім'я Хелісон показує залаштунки фотосесій. Він доводиться, що круті знімки можна зробити за будь-яких умов, головне – фантазія та креативність.
Часом процес створення хороших знімків може виглядати досить дивно. Проте для справжнього фотографа головне – це результат, який він отримає, втілюючи свою ідею. Хелісон – серед таких професіоналів. Він фотографує в будь-яких умовах: моделей в дикій природі, в студії, на квартирі чи навіть випадкових людей просто на вулиці.
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В коментарі хлопець розповів, що почав захоплюватись фотографією ще у 16 років. Усі знайомі казали, що у нього чудово це виходить, тому він вирішив назбирати гроші та купив першу техніку. Проте сталось несподіване:
У перші місяці мене пограбували: вони взяли все. Пів року у мене не було техніки, але згодом я зважився і купив все це знову. І сьогодні, після великої відданості, зусиль та навчання, я пожинаю плоди,
– поділився Хелісон
Зараз він популярний у соцмережах фотограф:має 1,4 мільйона підписників у тік-ток та понад 100 тисяч підписників в інстаграмі. Ви можете побачити деякі його роботи та цікавий процес їх створення. Хлопець і справді застосовує для створення фото усе, що трапляється йому під руку!
Усі фото: boredpanda