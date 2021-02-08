Як це знято: фотограф показує, як насправді створюють красиві кадри на фотосесіях – 20 фото

Для того, щоб отримати вражаючі кадри, фотографи вдаються до різноманітних хитрощів. Фотограф на ім'я Хелісон показує залаштунки фотосесій. Він доводиться, що круті знімки можна зробити за будь-яких умов, головне – фантазія та креативність.

Часом процес створення хороших знімків може виглядати досить дивно. Проте для справжнього фотографа головне – це результат, який він отримає, втілюючи свою ідею. Хелісон – серед таких професіоналів. Він фотографує в будь-яких умовах: моделей в дикій природі, в студії, на квартирі чи навіть випадкових людей просто на вулиці.

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В коментарі хлопець розповів, що почав захоплюватись фотографією ще у 16 років. Усі знайомі казали, що у нього чудово це виходить, тому він вирішив назбирати гроші та купив першу техніку. Проте сталось несподіване:

У перші місяці мене пограбували: вони взяли все. Пів року у мене не було техніки, але згодом я зважився і купив все це знову. І сьогодні, після великої відданості, зусиль та навчання, я пожинаю плоди,

– поділився Хелісон

Зараз він популярний у соцмережах фотограф:має 1,4 мільйона підписників у тік-ток та понад 100 тисяч підписників в інстаграмі. Ви можете побачити деякі його роботи та цікавий процес їх створення. Хлопець і справді застосовує для створення фото усе, що трапляється йому під руку!

Магія навіть у звичайному пакеті

Цікаво, як реагували люди в метро?

Усі підручні засоби йдуть у хід

Результат точно вартий таких зусиль

Стільки техніки для одного фото!

Процес створення цих фото у ванній завжди такий кумедний

Вони й справді такі схожі!

Хто б міг подумати, що зі звичайним шматочком скельця можна зробити такі чарівні кадри

А звичайна людина навіть уваги би не звернула на ці "кущі"

І як він до такого додумався?

Навіть на звичайній зупинці можна зробити красиві фото

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Дуже цікава ідея

Напевно, зі сторони це виглядало досить моторошно

Як можна обіграти старезний шкільний автобус

Певно, водії були здивовані

Чи прийшло б вам у голову фотографуватись у такому місці?

Ще одна сцена, яка видавалася б дивною для будь-кого, хто проїжджав би повз

Навіть на такому старому дворі можна зробити цікаві знімки

Який ефектний результат!

Усі фото: boredpanda