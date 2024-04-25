Так, фотограф із Києва Тетяна Англічанова разом з моделлю Анастасією створила неймовірно ефектний образ у стилі рококо та організувала чарівну фотосесію. У коментарі Life 24 вона поділилася деталями й розповіла, як довго вона створювала образ та скільки він коштував.

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Дівчина ніби зійшла зі сторінок роману

Фотограф Тетяна поділилася, що з моделлю Анастасією вона познайомилася ще рік тому. Дівчат об'єднало спільне хобі – вони люблять шукати цікаві й незвичайні речі у секонд-хенді, а потім стилізують їх у різних образах.

До слова, дуже часто у секонд-хенді можна знайти справжній скарб. Так, одного разу Тетяна побачила репліку сукні Chanel 1992 року. Фотограф не могла пройти повз такого ефектного вбрання, тому придбала його, а згодом – влаштувала стильну фотосесію.

Сукня із секонд-хенду, яка стала образом для стильної фотосесії: дивіться відео

Ще рік тому Тетяна разом з Анастасією знайшли в одному із секонд-хендів дуже гарну білу спідницю. Вона вразила дівчат своїм 2-метровим шлейфом, тому вони її придбали для майбутньої фотосесії. Тоді вони заплатили за неї 500 гривень.

Спідницю для фотосесії знайшли ще рік тому: дивіться відео

Згодом модель Анастасія знайшла в секонд-хенді неймовірний корсет, за який заплатила усього 64 гривні. Він мав дуже вишуканий вигляд і відповідав естетиці у стилі бароко чи рококо.

Стильний корсет також знайшли у секонд-хенді: дивіться відео

Завершили образ гарним топом з рукавами-ліхтариками, який відповідав естетиці образу. Його також вдалося відшукати на секонд-хенді, і коштував він 350 гривень.

Тетяна разом з Анастасією дуже довго чекали, коли в Ботанічному саду в Києві розквітнуть сакури та магнолії, щоб влаштувати ефектну фотосесію. У квітні дівчата нарешті дочекалися, коли природа зачаровуватиме красою, однак на зйомку був лише один шанс, адже погода мала суттєво погіршитися.

Потім ми подивились прогноз погоди й виявилось, що попереду самі дощі, і є лише один день, щоб відзняти цю красу. Тому ми поїхали в Ботанічний сад імені Гришка о 06:40. Було дуже гарне сонечко і зовсім не холодно. До речі, зранку вхід безкоштовний. Спідниця зі шлейфом на ранковій росі була, звісно, не найкраща ідея, тому вдома мене чекало велике прання,

– поділилася фотограф Тетяна.

Втім, така підготовка вартувала кожної хвилини. Тетяна змогла зробити чарівні кадри, а Анастасія – ніби принцеса, яка зійшла з книг роману епохи рококо.

Кадри, що зачаровують красою: дивіться відео

Образ у стилі рококо зібрали в секонд-хенді: дивіться відео

До слова, фотограф Тетяна поділилася маленькою таємницею. Зранку в Ботанічному саду практично немає людей, а вхід до 08:30 – безкоштовний. Нині в саду квітнуть майже всі квіти одночасно, тому ефектні кадри можна зробити у будь-якому випадку. До того ж – зовсім скоро почне квітнути бузок.

Фотограф поділилася секретами ефектної зйомки: дивіться відео

Кадри з цієї фотосесії вразили й користувачів мережі. У коментарях під відео українці зауважують, що ця фотосесія – ніби для обкладинки роману.